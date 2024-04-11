Непревзойденные диетические котлеты из чечевицы: помогут похудеть и можно в пост

Что вам понадобится:

Чечевица красная - 200 г

Вода - 500 мл

Брокколи - 150 г

Лук - 1 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Морковь - 1 шт.

Шпинат - 50 г

Перец чили, кориандр молотый, копченая паприка - по 1 ч. ложке

Соль и перец черный молотый - по вкусу

Мука кукурузная – 5 ст. ложки

Как готовить диетические котлеты из чечевицы

Чечевицу промыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Тушим ее на среднем огне, пока не впитается вся вода.

Моем брокколи, разбираем на соцветия, заливаем крутым кипятком, накрываем и отставляем на 5 минут. Если используете замороженную брокколи, просто дайте ей немного оттаять и кипятком не заливайте.

Луковицу измельчите и пожарьте на слабом огне, пока она не станет прозрачной.

Очистите чеснок и измельчите. Морковь промойте и натрите на грубой терке. Посолите. Потушите вместе с луком на слабом огне минут 5.

Вареную чечевицу переложите в миску, перемешайте с луком и морковью. Брокколи натрите на терке. Если овощ мягкий, то просто нарежьте его мелко ножом.

Вымойте шпинат и мелко порежьте. Можно добавить и любую другую зелень.

Смешайте все ингредиенты вместе, добавьте специи и кукурузную муку. Вымешайте фарш и поставьте его в холодильник на 15 минут.

Сформируйте котлеты, обваляйте в кукурузной муке или панировочных сухарях.

Разогрейте на сковороде любой жир и обжарьте котлеты со всех сторон до золотистой корочки.

Котлеты из чечевицы (фото: stravy.net)