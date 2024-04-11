Непревзойденные диетические котлеты из чечевицы: помогут похудеть и можно в пост
Из чего только не готовили украинцы котлеты – из картофеля, лука, капусты, с рисом, с пшеном, рыбой и мясом. А еще вкуснейшие диетические котлетки можно приготовить из чечевицы. Они отлично дополнят рацион в пост, а еще подойдут тем, кто хочет похудеть к лету.
Как приготовить котлеты из чечевицы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Страви".
Что вам понадобится:
- Чечевица красная - 200 г
- Вода - 500 мл
- Брокколи - 150 г
- Лук - 1 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Морковь - 1 шт.
- Шпинат - 50 г
- Перец чили, кориандр молотый, копченая паприка - по 1 ч. ложке
- Соль и перец черный молотый - по вкусу
- Мука кукурузная – 5 ст. ложки
Как готовить диетические котлеты из чечевицы
Чечевицу промыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Тушим ее на среднем огне, пока не впитается вся вода.
Моем брокколи, разбираем на соцветия, заливаем крутым кипятком, накрываем и отставляем на 5 минут. Если используете замороженную брокколи, просто дайте ей немного оттаять и кипятком не заливайте.
Луковицу измельчите и пожарьте на слабом огне, пока она не станет прозрачной.
Очистите чеснок и измельчите. Морковь промойте и натрите на грубой терке. Посолите. Потушите вместе с луком на слабом огне минут 5.
Вареную чечевицу переложите в миску, перемешайте с луком и морковью. Брокколи натрите на терке. Если овощ мягкий, то просто нарежьте его мелко ножом.
Вымойте шпинат и мелко порежьте. Можно добавить и любую другую зелень.
Смешайте все ингредиенты вместе, добавьте специи и кукурузную муку. Вымешайте фарш и поставьте его в холодильник на 15 минут.
Сформируйте котлеты, обваляйте в кукурузной муке или панировочных сухарях.
Разогрейте на сковороде любой жир и обжарьте котлеты со всех сторон до золотистой корочки.
Котлеты из чечевицы (фото: stravy.net)
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