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Непревзойденные диетические котлеты из чечевицы: помогут похудеть и можно в пост

Четверг 11 апреля 2024 10:01
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Непревзойденные диетические котлеты из чечевицы: помогут похудеть и можно в пост Как приготовить диетические котлеты из чечевицы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Из чего только не готовили украинцы котлеты – из картофеля, лука, капусты, с рисом, с пшеном, рыбой и мясом. А еще вкуснейшие диетические котлетки можно приготовить из чечевицы. Они отлично дополнят рацион в пост, а еще подойдут тем, кто хочет похудеть к лету.

Как приготовить котлеты из чечевицы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Страви".

Что вам понадобится:

  • Чечевица красная - 200 г
  • Вода - 500 мл
  • Брокколи - 150 г
  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Морковь - 1 шт.
  • Шпинат - 50 г
  • Перец чили, кориандр молотый, копченая паприка - по 1 ч. ложке
  • Соль и перец черный молотый - по вкусу
  • Мука кукурузная – 5 ст. ложки

Как готовить диетические котлеты из чечевицы

Чечевицу промыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Тушим ее на среднем огне, пока не впитается вся вода.

Моем брокколи, разбираем на соцветия, заливаем крутым кипятком, накрываем и отставляем на 5 минут. Если используете замороженную брокколи, просто дайте ей немного оттаять и кипятком не заливайте.

Луковицу измельчите и пожарьте на слабом огне, пока она не станет прозрачной.

Очистите чеснок и измельчите. Морковь промойте и натрите на грубой терке. Посолите. Потушите вместе с луком на слабом огне минут 5.

Вареную чечевицу переложите в миску, перемешайте с луком и морковью. Брокколи натрите на терке. Если овощ мягкий, то просто нарежьте его мелко ножом.

Вымойте шпинат и мелко порежьте. Можно добавить и любую другую зелень.

Смешайте все ингредиенты вместе, добавьте специи и кукурузную муку. Вымешайте фарш и поставьте его в холодильник на 15 минут.

Сформируйте котлеты, обваляйте в кукурузной муке или панировочных сухарях.

Разогрейте на сковороде любой жир и обжарьте котлеты со всех сторон до золотистой корочки.

Непревзойденные диетические котлеты из чечевицы: помогут похудеть и можно в пост

Котлеты из чечевицы (фото: stravy.net)

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