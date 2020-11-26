Несподівану ознаку раку легенів розгледіли в очах: що таке синдром Горнера

Лікар назвала симптоми раку легенів, який часто пропускають при обстеженні не звертають уваги. Одною з таких ознак є синдром Горнера.

Як зазначила британський доктор Клер Моррісон, синдром Горнера може свідчити про пухлини верхньої борозни легень. Ще ознаки – біль, яка віддає в руку і плече, тверді хворобливі вузлики або розширені вени в області плечей і шиї.

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Що таке синдром Горнера?

Синдром Горнера або синдром Бернара-Горнера – це клінічний симптом, який викликається ураженням нервової системи.

Цей синдром проявляється на обличчі пацієнта у вигляді птозу, міозу, патології сфінктера зіниці, енофтальму і дисгидрозу.

Всі ці симптоми проявляються на очах хворих у вигляді опущення або підняття століття, звуження зіниць, слабкій реакції на світло, западання очного яблука або порушення потовиділення на ураженій стороні обличчя. У дітей синдром Горнера виражається в гетерохромії – різний колір райдужної оболонки очей у. Для перевірки на наявність цього синдрому медики проводять тести на очах пацієнтів.

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