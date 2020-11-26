ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Несподівану ознаку раку легенів розгледіли в очах: що таке синдром Горнера

Автор: Анна Шиканова

Лікар назвала симптоми раку легенів, на які можуть не звернути увагу

Лікар назвала симптоми раку легенів, який часто пропускають при обстеженні не звертають уваги. Одною з таких ознак є синдром Горнера.

Як зазначила британський доктор Клер Моррісон, синдром Горнера може свідчити про пухлини верхньої борозни легень. Ще ознаки – біль, яка віддає в руку і плече, тверді хворобливі вузлики або розширені вени в області плечей і шиї.

xpress.

Що таке синдром Горнера?

Синдром Горнера або синдром Бернара-Горнера – це клінічний симптом, який викликається ураженням нервової системи.

Популярні новини

Цей синдром проявляється на обличчі пацієнта у вигляді птозу, міозу, патології сфінктера зіниці, енофтальму і дисгидрозу.

Всі ці симптоми проявляються на очах хворих у вигляді опущення або підняття століття, звуження зіниць, слабкій реакції на світло, западання очного яблука або порушення потовиділення на ураженій стороні обличчя. У дітей синдром Горнера виражається в гетерохромії – різний колір райдужної оболонки очей у. Для перевірки на наявність цього синдрому медики проводять тести на очах пацієнтів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі хвороби, які найчастіше вбивають українців.

А також розповідали про те, що вчені встановили головну причину раку.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України раксимптомы