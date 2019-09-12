Ненавиджу брехню: Євгенія Власова зробила несподівану заяву про свою хворобу

Євгенія Власова, відома українська співачка, написала на своїй сторінці в Instagram емоційний пост, в якому заявила, що її хвороба не пов'язана з онкологією. Консиліум лікарів призначив їй кілька операцій з інших причин, а хіміотерапію – для перестраховки.

Власова розсердилася на журналістів, які постійно пишуть про те, що у неї був рак і вона перемогла. Вона зазначила, що на ній поставили тавро і все це дуже сильно відбивається на неї і на її донечці.

"Набридло тягти не свій вантаж і шлейф, який тягнеться вже років 10! У мене ніколи не виявляли онкологічних захворювань! Була операція і з 5 докторів одному щось здалося (був консиліум), а з лікарської етики – одному здалося, значить потрібна хіміотерапія. Так, я її пройшла! І це страшно. Але пресу, редакторів програм не цікавлять тонкощі, їм потрібно м'ясо, кров, пристрасті!" – написала артистка. Вона додала, що в її житті достатньо випробувань і без онкології і зізналася, що ненавидить брехню.

Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

"Ненавиджу це все! Довго мовчала! В основному заради людей, для яких я стала надією на одужання! Але весь цей жах, який народжували журналісти та їх програми, лягав на мої жіночі плечі і тендітні плечі моєї донечки! Одне те, що мене живцем поховали і деякі люди досі кажуть: "О, а що вона жива?". В моєму житті багато випробувань і без онкології, як і в житті кожного з нас. Я ненавиджу, от просто ненавиджу давати інтерв'ю! Але найбільше ненавиджу, коли перекручують факти. Ненавиджу брехню і брехунів. Ненавиджу давати інтерв'ю і більше не буду. Все, що кажу особисто я – є в моєму інста!" – додала співачка і повідомила, що змусила видалити чергове інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мама Євгенії Власової спростувала чутки про її хвороби і смерть.

А також розповідали про те, що Євгенія Власова розповіла, як дізналася про страшну хворобу.