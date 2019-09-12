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Ненавиджу брехню: Євгенія Власова зробила несподівану заяву про свою хворобу

STYLERПерсони    12.09.2019 - 16:02
Ненавиджу брехню: Євгенія Власова зробила несподівану заяву про свою хворобу
Євгенія Власова розповіла про хворобу (Колаж РБК-Україна)

Євгенія Власова розлютилася на журналістів, які перекручують і брешуть

Євгенія Власова, відома українська співачка, написала на своїй сторінці в Instagram емоційний пост, в якому заявила, що її хвороба не пов'язана з онкологією. Консиліум лікарів призначив їй кілька операцій з інших причин, а хіміотерапію – для перестраховки.

Власова розсердилася на журналістів, які постійно пишуть про те, що у неї був рак і вона перемогла. Вона зазначила, що на ній поставили тавро і все це дуже сильно відбивається на неї і на її донечці.

"Набридло тягти не свій вантаж і шлейф, який тягнеться вже років 10! У мене ніколи не виявляли онкологічних захворювань! Була операція і з 5 докторів одному щось здалося (був консиліум), а з лікарської етики – одному здалося, значить потрібна хіміотерапія. Так, я її пройшла! І це страшно. Але пресу, редакторів програм не цікавлять тонкощі, їм потрібно м'ясо, кров, пристрасті!" – написала артистка. Вона додала, що в її житті достатньо випробувань і без онкології і зізналася, що ненавидить брехню.

Ненавиджу брехню: Євгенія Власова зробила несподівану заяву про свою хворобу

Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

"Ненавиджу це все! Довго мовчала! В основному заради людей, для яких я стала надією на одужання! Але весь цей жах, який народжували журналісти та їх програми, лягав на мої жіночі плечі і тендітні плечі моєї донечки! Одне те, що мене живцем поховали і деякі люди досі кажуть: "О, а що вона жива?". В моєму житті багато випробувань і без онкології, як і в житті кожного з нас. Я ненавиджу, от просто ненавиджу давати інтерв'ю! Але найбільше ненавиджу, коли перекручують факти. Ненавиджу брехню і брехунів. Ненавиджу давати інтерв'ю і більше не буду. Все, що кажу особисто я – є в моєму інста!" – додала співачка і повідомила, що змусила видалити чергове інтерв'ю.

Набридло тягти не свій вантаж і шлейф, який тягнеться вже років 10! У мене ніколи не виявляли онкологічних захворювань!Була операція і з 5 докторів одному щось здалося(був консиліум),а з лікарської етики,якщо,одному здалося значить потрібна хіміотерапія!Так,я її пройшла!І це страшно!Але пресу,журналістів,редакторів програм,не цікавлять тонкощі їм потрібно м'ясо,кров,пристрасті!І ось тепер на мені якесь дивне клеймо(нещасної хворої)Ненавиджу це все!Довго мовчала!В основному заради людей для яких я стала надією на одужання!Але весь цей жах,який народжували журналісти та їх програми,лягав на мої жіночі плечі і тендітні плечі моєї донечки!Одне те,що мене живцем поховали і деякі люди досі кажуть:а що вона жива?!!В моєму житті багато випробувань і без онкології,як і в житті кожного з насЯ ненавиджу,от просто ненавиджу давати інтерв'ю !Але найбільше ненавиджу коли перекручують факти.Коли ти відповідаєш на питання журналіста,а питання в кадрі немає,а замість цього закадровий голос який згущує фарби,говорить страшні,скандальні,важкі речі,а ти як ніби це коментуєш.Ненавиджу брехню і брехунів.Ненавиджу давати інтерв'ю і більше не буду.Все що кажу особисто Я ,є в моєму інста!Сьогодні змусила видалити,один канал,чергове інтерв'ю в подібному форматі! Я ЖИВА!ЗДОРОВА!ПРАЦЮЮ!#Україна#Україна#я

Публікація від Evgeniya Vlasova (@eygeniavlasova)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мама Євгенії Власової спростувала чутки про її хвороби і смерть.

А також розповідали про те, що Євгенія Власова розповіла, як дізналася про страшну хворобу.

Співачка, яка поборола рак: Євгенія Власова розповіла, як дізналася про страшну хворобу Розенбаума прооперували в Москві: у барда рак
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