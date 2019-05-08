Трохи потеплішає: синоптики розповіли, де пройде дощ 9 травня

Погода в Україні продовжує лякати своєю непередбачуваністю жителів різних областей. У четвер, 9 травня, очікуються дощі на сході країни, але в інших регіонах температура повітря почне підвищуватися. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в східних областях буде похмура і дощова. Дрібний помірний дощ буде йти як вночі, так і вдень. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, вдень очікується +18 +22 градуси.

На півдні буде прохолодно і синоптики також прогнозують опади. Вночі +6 +9 градусів, вдень +16 +18 градусів, в Одесі прохолодніше, +15 +17 градусів. У Криму вдень пройде дощ. Вночі +7 +9 градусів, вдень +16 +18 градусів.

На півночі України буде сухо, можлива невелика хмарність. Вночі +4 +6 градусів, удень повітря прогріється до +15 +17 градусів.

На заході буде сонячно, без опадів. Місцями можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні +3 +5 градусів, удень повітря прогріється до +15 +18 градусів.

У центральній частині країни пройдуть дощі і знизиться температура повітря. Вночі +3 +5 градусів, вдень прогріється до +15 +17 градусів.

У Києві 9 травня очікується сонячна погода без опадів. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень від +14 до +16 градусів.

Погода в Україні 9 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик повідомив, коли в Україні настане потепління.

А також ми розповідали про те, що синоптик попередила про заморозки.