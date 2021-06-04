Німецькі мандрівники вирішили, що Україна в ЄС: "гості з майбутнього" поплатилися за помилку

Інцидент стався вчора вночі неподалік українсько-польського кордону. Військовослужбовці відділу прикордонної служби "Грушів" у Яворівському районі зафіксували спрацювання сигналізації, і на місце відправили прикордонний наряд. Там на лісовій стежці були виявлені двоє чоловіків-іноземців на велосипедах.

Порушниками виявилися 21-річний та 36-річний громадяни Німеччини.

У велосипедистів з собою були документи. Чоловіки пояснили, що подорожують світом на велосипеді. У нинішній тріп вони вирушили з Дюссельдорфа близько двох тижнів тому. Їх маршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та Росію.

Іноземці на велосипедах вирішили здійснити подорож з Німеччини до Таїланду (фото: dpsu.gov.ua)

"Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, бо думали, що наша країна входить в ЄС, і перетинати кордон в пунктах пропуску необов'язково", - розповіли в ДПСУ.

Прикордонники додали, що на іноземців склали адміністративні провадження за незаконний перетин держкордону України.

Українські прикордонники затримали іноземців, які незаконно припинили кордон - вони вважали, що Україна входить до ЄС (фото: dpsu.gov.ua)