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Німецькі мандрівники вирішили, що Україна в ЄС: "гості з майбутнього" поплатилися за помилку

Автор: Володимир Костирін

Прикордонники Львівського загону затримали двох німецьких мандрівників на велосипедах, які незаконно припинили державний кордон з боку Польщі. Як з'ясувалося, чоловіки думали, що Україна вже входить до Євросоюзу.

Про це 4 червня передали на сайті Держприкордонслужби України.

Інцидент стався вчора вночі неподалік українсько-польського кордону. Військовослужбовці відділу прикордонної служби "Грушів" у Яворівському районі зафіксували спрацювання сигналізації, і на місце відправили прикордонний наряд. Там на лісовій стежці були виявлені двоє чоловіків-іноземців на велосипедах.

Порушниками виявилися 21-річний та 36-річний громадяни Німеччини.

У велосипедистів з собою були документи. Чоловіки пояснили, що подорожують світом на велосипеді. У нинішній тріп вони вирушили з Дюссельдорфа близько двох тижнів тому. Їх маршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та Росію.

Іноземці на велосипедах вирішили здійснити подорож з Німеччини до Таїланду (фото: dpsu.gov.ua)

"Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, бо думали, що наша країна входить в ЄС, і перетинати кордон в пунктах пропуску необов'язково", - розповіли в ДПСУ.

Прикордонники додали, що на іноземців склали адміністративні провадження за незаконний перетин держкордону України.

Українські прикордонники затримали іноземців, які незаконно припинили кордон - вони вважали, що Україна входить до ЄС (фото: dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше на кордоні з Польщею українці перелізли через паркан під час брифінгу прикордонників, який знімали на відео.

Також ми писали про те, що деякий час тому 73-річний українець на велосипеді дістався до Африки.

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