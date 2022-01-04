Негайно ведіть дитину до лікаря, якщо хоча б один із цих симптомів виник після травми голови

Бувають випадки, коли дитина дитячому майданчику може серйозно вдаритись головою. Однак, батьки можуть не надати цьому великого значення.
Про це розповів дитячий ортопед Віктор Кирейко у Facebook-спільноті "Доказові батьки".
Зокрема, існує поняття "червоних прапорців", тобто таких проявів хвороби, відчувши які потрібно негайно йти до лікаря, адже все може бути дуже серйозно.
Тому, симптоми можуть з'явитись у дитини відразу після травми голови або протягом 1-2 діб після неї:
Важливо при будь-якому симптомі відразу звертатися до лікаря.
Раніше ми називали найнебезпечніше місце в будинку, де найчастіше можна травмуватися.
Також ми писали, під Львовом молодий батько дав ременя синові й потрапив під суд.