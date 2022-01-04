Негайно ведіть дитину до лікаря, якщо хоча б один із цих симптомів виник після травми голови

Зокрема, існує поняття "червоних прапорців", тобто таких проявів хвороби, відчувши які потрібно негайно йти до лікаря, адже все може бути дуже серйозно.

Тому, симптоми можуть з'явитись у дитини відразу після травми голови або протягом 1-2 діб після неї:

Втрата свідомості;

Дитина не може дізнатися знайомих людей або місце, де вона знаходиться;

Будь-яка неадекватна поведінка (наприклад, невмотивоване збудження);

Дитина постійно сонна або її важко розбудити;

Головний біль, який посилюється або не проходить протягом кількох годин;

Зіниці виражено різного розміру при однаковому висвітленні;

Слабкість та оніміння;

Порушення координації рухів (нестійкість під час ходьби, неможливість нормально користуватися звичайними предметами, а саме ложкою, кружкою, ручкою тощо);

Порушення мови;

Нудота або блювання;

Судоми;

Втрата апетиту.

Важливо при будь-якому симптомі відразу звертатися до лікаря.