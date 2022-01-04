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Негайно ведіть дитину до лікаря, якщо хоча б один із цих симптомів виник після травми голови

Автор: Тетяна Самарук

Бувають випадки, коли дитина дитячому майданчику може серйозно вдаритись головою. Однак, батьки можуть не надати цьому великого значення.

Про це розповів дитячий ортопед Віктор Кирейко у Facebook-спільноті "Доказові батьки".

Зокрема, існує поняття "червоних прапорців", тобто таких проявів хвороби, відчувши які потрібно негайно йти до лікаря, адже все може бути дуже серйозно.

Тому, симптоми можуть з'явитись у дитини відразу після травми голови або протягом 1-2 діб після неї:

  • Втрата свідомості;
  • Дитина не може дізнатися знайомих людей або місце, де вона знаходиться;
  • Будь-яка неадекватна поведінка (наприклад, невмотивоване збудження);
  • Дитина постійно сонна або її важко розбудити;
  • Головний біль, який посилюється або не проходить протягом кількох годин;
  • Зіниці виражено різного розміру при однаковому висвітленні;
  • Слабкість та оніміння;
  • Порушення координації рухів (нестійкість під час ходьби, неможливість нормально користуватися звичайними предметами, а саме ложкою, кружкою, ручкою тощо);
  • Порушення мови;
  • Нудота або блювання;
  • Судоми;
  • Втрата апетиту.

Важливо при будь-якому симптомі відразу звертатися до лікаря.

Раніше ми називали найнебезпечніше місце в будинку, де найчастіше можна травмуватися.

Також ми писали, під Львовом молодий батько дав ременя синові й потрапив під суд.

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