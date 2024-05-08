"Нет слов, только слезы". В бою за Украину погиб известный журналист Александр Машлай

Сообщение о гибели

О трагическом событии сообщил 7 мая брат защитника Украины Игорь Гошовский в своем Facebook.

"На Авдеевском направлении сегодня утром погиб мой брат Александр Машлай", - написал мужчина.

По его словам, боец "в составе 25-го отдельного штурмового батальона участвовал в наступлении под Роботино летом, с октября все время без ротации держал Авдеевский коксохим, затем Бердичи".

"В юные годы мы с ним прошли Пласт - украинский скаутинг, затем МНК, Национальный Альянс. Сейчас нет слов, только слезы. Расскажу о нем позже. Давайте помянем его в молитве", - подытожил Игорь.

Пост Гошовского (скриншот: facebook.com/igor.goshovsky.9)

Жизнь и достижения Александра Машлая

Александр Машлай родился 9 июля 1983 года. Он учился сначала в Гощанской гимназии в Ровенской области, а затем - в Национальном университете водного хозяйства и природопользования в Ровно (диплом о высшем образовании получил в 2004 году).

С около 1993 года парень присоединился к пластунам и стал новичком роя "Хрущи", после чего перешел в юношеский кружок "Ястребы" в 33 шалаше имени Уласа Самчука в Ровно. Приняв присягу был пластуном ориентировочно до 1998 года.

Любил лагеря, путешествия, всевозможные "активные" мероприятия.

Принимал активное участие в общественно-политической жизни Ровенской области и Волыни. Являлся действительным членом "Молодежного Националистического Конгресса", сокоординатором гражданской кампании "ПОРА", членом общественной организации "Национальный Альянс" и главным редактором общественно-политического издания "Правый Поступ".

Кроме того, Машлай был организатором и соорганизатором патриотических молодежных лагерей, территориальных игр и других мероприятий.

В 2005 году совместно с побратимами из "Национального Альянса" участвовал в оппозиционной акции "Чернобыльский шлях" в Минске, где был задержан и приговорен к 10 суткам ареста.

В течение 2006-2007 годов проходил срочную службу начальником радиостанции в рядах Вооруженных сил Украины.

5 октября 2008 года Александр женился на общественной активистке из Луцка, участнице "Национального Альянса" Валентине Глущук. После этого переехал на постоянное проживание в Луцк.

Супруги родили и воспитывали двух сыновей - Богдана (2010 года рождения) и Ореста - также ставших активными пластунами.

В этот период Машлай стал соорганизатором и постоянным членом оргкомитета фестиваля "Бандерштат" в Луцке.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина решил вернуться в армию. Мобилизовавшись, он получил должность младшего сержанта в составе 25-го отдельного штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины.

Занимался обеспечением связи. Был даже автором-разработчиком шеврона своего батальона.

"Летом 2023 года участвовал в наступлении под Роботино на Запорожье. С октября 2023 года действовал в обороне Авдеевского коксохимического завода. Погиб во время боевого задания вблизи поселка Желанне, Очеретинской поселковой общины Покровского района Донецкой области", - уточнили в "Пласте на Волыни".

Поддержать семью погибшего героя "Гота" можно по ссылке на "банку" в Monobank.

Публикация "Пласта" (скриншот: facebook.com/plastnavolyni)