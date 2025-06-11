"Нет сил, синеют пальцы": жена Лесика рассказала о его состоянии после остановки сердца и отравления

Во время концерта во Львове в декабре 2024 у украинского певца Лесика (настоящее имя - Олег Турко) остановилось сердце . Жена артиста Ирина Турко подтвердила, что в его организме были обнаружены токсичные вещества в количестве, несовместимом с жизнью. А также рассказала, в каком он состоянии сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Славе Демину.

Причина остановки сердца

"Нам сказали, что в организме обнаружили токсичные вещества и кардиальной причины остановки кровообращения нет. То есть нет тромбов, обрывов, кровоизлияний ни в голове, ни в сердце", - подчеркнула она.

После этой информации супруга Олега Турка естественно обратилась в полицию.

"Мы обратились в полицию сначала неофициально, потому что мы еще не знали, о чем идет речь, и никто ли ничего не спутал, пока мы не узнали, что количество тех веществ было несовместимо и губительно", - отметила Ирина.

Почему не открыли уголовное дело

Однако в полиции сказали, что доказательств для возбуждения уголовного дела недостаточно.

"Когда мы обратились с официальным заявлением, то нам начали передавать, что недостаточная доказательная база. Я писала заявление, что подозреваю покушение на жизнь. С адвокатом писала, что суицидальных настроений не было. Они мне отказали. Мы подали в суд на бездействие полиции, но судья тоже отказал. Дело закрыли", - отметила она.

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Ирина Турко подозревает, что это мог сделать кто-то из близкого окружения певца.

"У меня есть только одно мнение, что это личностно. Не за состояние, не за конкуренцию. Это что-то очень личностное, какая-то личностная ненависть к Лесику. Кто-то очень ненавидит его", - подчеркнула она.

В каком сейчас состоянии Лесик

Также супруга музыканта отметила, что после пережитого артист очень слабый, он практически постоянно лежит.

"Сейчас состояние плохое. Мы месяц назад поехали на плановый осмотр и узнали, что уже две створки срослись. Сейчас он лежит постоянно, не хочет гулять, у него нет силы, синеют пальцы. Стеноз идет и продолжается. Если ничего не сделать, то..." – с грустью в голосе отметила она.

Что произошло с Лесиком

5 декабря 2024 года Олег Турко потерял сознание прямо во время выступления на концерте Натальи Бучинской. Его коллеги тут же принялись оказывать первую помощь, забрали со сцены и вызвали скорую.

Он пережил клиническую смерть и остановку сердца. Реанимационные действия продолжались очень долго, и музыканта удалось спасти. Его отвезли в одну из больниц Львова в кардиологическое отделение.

Позже состояние Лесика прокомментировал его сын Олег. Тогда он говорил, что артист "говорит короткими фразами" и уже узнает родных и друзей.

В июне 2025 года стало известно, что у певца начался стеноз аортального клапана. Поэтому ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов.

Позже его супруга рассекретила, что Лесика отравили.

Олег Турко (фото: facebook.com/lesyksam)