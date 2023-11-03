Нет даже канализации. В Киеве показали одно из укрытий в центре города (фото)

Украинцев активно предупреждают, что с наступлением холодов россияне активизируют обстрелы энергетической инфраструктуры страны. Но, как оказывается, многие укрытия в столице не готовы к размещению там людей. Так, в центре столицы показали бомбоубежище в плачевном состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию Киевской городской прокуратуры.
Так, ведомство отреагировало на состояние укрытия, которое находится на улице Лагерной Шевченковского района столицы.
Укрытие находится на балансе одного из коммунальных предприятий. Его площадь 90 квадратных метров и оно должно вместить с себя 130 граждан.
В то же время, проверкой органов прокуратуры и ГСЧС Украины установлено, что помещение не готово к использованию по назначению, находится в аварийном состоянии и не может использоваться для укрытия жителей столицы. Состояние укрытия - очень печальное. Там нет вентиляции и отсутствует канализация.
Отметим, что действующим законодательством возложена обязанность содержать укрытия на владельцев- балансодержателей.
Раньше мы показывали, какие остановки-укрытия разработали украинские архитекторы.
Также смотрите фото сквера, который планируют обустроить в Киеве.