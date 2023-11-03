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Нет даже канализации. В Киеве показали одно из укрытий в центре города (фото)

В центре Киева укрытие находится в плачевном состоянии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцев активно предупреждают, что с наступлением холодов россияне активизируют обстрелы энергетической инфраструктуры страны. Но, как оказывается, многие укрытия в столице не готовы к размещению там людей. Так, в центре столицы показали бомбоубежище в плачевном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию Киевской городской прокуратуры.

Что не так с укрытием в центре Киева?

Так, ведомство отреагировало на состояние укрытия, которое находится на улице Лагерной Шевченковского района столицы.

Укрытие находится на балансе одного из коммунальных предприятий. Его площадь 90 квадратных метров и оно должно вместить с себя 130 граждан.

 

В то же время, проверкой органов прокуратуры и ГСЧС Украины установлено, что помещение не готово к использованию по назначению, находится в аварийном состоянии и не может использоваться для укрытия жителей столицы. Состояние укрытия  - очень печальное. Там нет вентиляции и  отсутствует канализация.

Так выглядит укрытие на Лагерной улице (фото: t.me/kyiv_pro_office)

Отметим, что действующим законодательством возложена обязанность содержать укрытия на владельцев- балансодержателей.

Раньше мы показывали, какие остановки-укрытия разработали украинские архитекторы.

Также смотрите фото сквера, который планируют обустроить в Киеве.

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Киев