Не можна так поступати: Трамп відчитав герцогів Сассекських

Не так давно Меган Маркл і принц Гаррі приголомшили рішенням відлучитися і зняти з себе повноваження високопоставленої королівської сім'ї. Подібна заява викликала чималий резонанс у суспільстві і стала повною несподіванкою для всіх членів королівської сім'ї, включаючи Єлизавету II.

Президент США Дональд Трамп вирішив висловити свою думку з цього приводу. Він був не менше інших шокований рішенням принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських обов'язків, про що повідомляє Fox News.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також він зазначив, що позитивно ставиться до королеви Єлизавети II і вважає, що на своїй посаді вона не допускала помилок.

"Я думаю, що це печально. Я дуже поважаю королеву. З нею не можна так поступати", - заявив Трамп.

До слова, герцоги хоч і не представлятимуть королівську сім'ю на офіційних заходах, але мають намір запустити власну благодійну організацію, а також проводити час в Великобританії та Канаді.

Нагадаємо, що Різдво і Новий рік Меган Маркл зустріла в Канаді разом з Гаррі, сином Арчі і своєю мамою. Вони відпочивали в особняку на острові Ванкувер. При цьому вони не самі облаштували собі комфортні умови, а звернулися за допомогою до музичного продюсера Девіда Фостера.

Крім того, Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент свого життя. Виявилося, що Маркл була заміжня за своїм бойфрендом, з яким зустрічалася 6 років. Інсайдер розповів, що стало причиною розлучення.