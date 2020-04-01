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Як не можна лікувати коронавірус: розвіяні популярні міфи

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 16:38
Як не можна лікувати коронавірус: розвіяні популярні міфи
Експерти розповіли, як не треба лікувати коронавірус (колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, що не треба робити під час пандемії коронавіруса в Україні і світі

Коронавірус в Україні і світі вже забрав десятки тисяч життів. У той же час навколо реальної пандемії COVID-19 сьогодні циркулює ціла епідемія фейкових новин і різних нісенітниць. Багато з них стосуються того, як можна мало не за добу подолати хворобу.

Добірку найбільш поширених у світі шкідливих міфів - з спростуваннями - підготували експерти ВООЗ:

  • COVID-19 в організмі людини зникає там, де жарко або навпаки холодно. Це неправда. Вірус живе в тілі і йому байдуже, яка температура за бортом мінус 30 або плюс 30. Температура людського тіла - 36,6 - залишається комфортною для вірусу при будь-якій погоді. Тому еміграція в екваторіальну Африку або в Гренландію не допоможе. Також не рятує від коронавіруса, а лише вводить в оману, і інший поширений міф - гарячі ванни або крижані обливання.
  • Коронавірусом можна заразитися через комариний укус. COVID-19 - це респіраторна інфекція, яка передається, коли хвора людина чхає або кашляє.
  • Вірус на руках вбиває електросушарка з гарячим повітрям або ультрафіолетові лампи. Це дуже погана ідея для стерилізації рук.
  • Розпорошення спирту або хлору по тілу або всередину організму. Це дуже погана ідея! Розпорошення таких речовин тільки зашкодить слизовим оболонкам. Майте на увазі, що і спирт, і хлор можуть бути корисними для дезінфекції, але тільки поверхонь.
  • Вакцини проти пневмокока та гемофільного грипу забезпечують захист від нового коронавіруса. Це неправда.
  • Регулярне промивання носа сольовим розчином допоможе запобігти зараження новим коронавірусом. Це теж брехня! Масове поїдання часнику також не вбереже від зараження. А порада - кожні 15 хвилин пити воду, щоб "змити" вірус з горла в шлунок, є ще і безглуздим.
  • Антибіотики ніби є ефективним засобом превенції коронавіруса - найбільш шкідлива нісенітниця. Запам'ятайте: антибіотики не лікують віруси! Вони потрібні для боротьби з бактеріями і використовуються виключно за призначенням лікаря.

Як розповіла раніше екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, зараз у світі немає ніяких ліків, які були б ефективні у попередженні захворювання на коронавірус. Навіть при захворюванні використовують симптоматичне лікування. Найкращий запобіжник у боротьбі з цією епідемією - це зміцнення власного імунітету, сувора гігієна і уникнення зайвих контактів з іншими людьми.

"Тому, сидіть при можливості вдома і не зловживайте алкоголем - він пригнічує імунітет. А ось своїх котиків і собачок можете гладити - поки немає наукового підтвердження вважати, що ваші домашні улюбленці є загрозою. Піклуйтеся про себе і один про одного. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові", - порадила експерт у програмі "Вікна-новини" на СТБ.

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