Нелипа вышел на связь из больницы и рассказал о своей болезни: что известно о состоянии ведущего

Что известно о состоянии Максима Нелипы

В соответствующем посте знаменитость отметил, что в сеть попала несколько преувеличенная информация, и заявления о его тяжелом ранении не соответствуют действительности. При этом защитник отметил, что у него болезнь, "течение которой и ее суть не из простых".

"Но сейчас я на 100% уверен в успехе лечения! Низкий поклон врачам и всему персоналу Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова! За своевременную и профессиональную помощь! За обеспечение всем необходимым и необходимым! За преданность, чувствительность, человечность!" - также отметил он.

Нелипа добавил, что "получил волну беспокойства", но одновременно - также много заботы и поддержки. Сейчас он продолжает лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Коллеги и поклонники желают Максиму скорейшего выздоровления и благодарят его за отважную работу.

Пост Максима Нелипы (фото: facebook.com/NelipaMax)

Что было известно ранее о пребывании Нелипы в больнице

Такую информацию рассказал в сети брат Максима - Андрей. Он писал о том, что Максим находится в больнице города Днепр и уже перенес несколько операций. Также мужчина отмечал, что на лечение и реабилитацию необходимы средства, а потому попросил желающих присоединиться к сбору.

Кроме того, брат ведущего делился подробностями, касающимися его службы в ВСУ. Звезда, как известно, встал на защиту родной страны еще в начале полномасштабной российско-украинской войны.

Андрей Нелипа писал о том, что его брат сейчас ловко "выступает в ВСУ" - устраивает с помощью БПЛА зажигательные фаер-шоу для оккупантов, и от работы его "творческого коллектива" враг весело отправляется на концерт к Кобзону".

Максим Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)

Что известно про Максима Нелипу

Знаменитость родился в Киеве, окончил Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. В студенчестве начал играть в команде КВН "Ковбои политеха".

После учебы начал работу на различных развлекательных шоу и телевидении. Кроме того, снимался в кино и участвовал в съемках программ "Дизель Шоу".

Селебрити женат и вместе с избранницей воспитывает двоих детей. Сейчас он крайне редко выходит на связь в соцсетях, и поэтому, когда мужчина что-то выкладывает в блоге, преданные поклонники бурно реагируют на контент и не жалеют приятных слов в его адрес.

Максим Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)