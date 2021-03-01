Степанов пояснив, чому вакцини викидають у смітник: це світова практика

"Це світова практика, що Україна не є першою. У зв'язку з тим, що в одному флаконі 10 доз, то зрозуміло, що кількість людей має бути кратно 10. На першому етапі ми проводимо вакцинацію мобільними бригадами", - сказав міністр і додав, що мобільна бригада бере необхідну кількість доз для тих працівників, які записалися на вакцинацію.

Але іноді хтось зі списку просто не приходить на вакцинацію й у флаконі залишається доза, яку не можна використовувати.

"Але це життя. Хтось не прийшов, у кого сталися якісь обставини. Є дози, не використані саме для тих медичних працівників", - пояснив Степанов і додав, що надалі цими залишками будуть вакцинувати громадських діячів, публічних людей, щоб збільшити популяризацію вакцинації.

Як пояснив начальник ГУ Держспоживслужби в Києві Олег Рубан в коментарі для "Україна 24", флакон розрахований на 10 доз і їх треба використати протягом 6 годин.

"Це стосується всіх вакцин, які мають великий розлив на декілька доз. Це звичайна практика в медицині та імунізації з приводу великого розливу. Необхідно створити логістику і створити черги для проведення одночасної вакцинації кількох людей. Головне, що зараз можна сказати, що в України вже є вакцина, яка дозволить знизити епідемію. Не варто робити з цього негатив", - зазначив Рубан.