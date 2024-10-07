"Пусть его песни всегда живут в наших сердцах". В ДТП погиб народный артист Украины

Сообщается, что в ДТП погиб народный артист Украины Богдан Сташкив, организатор детского конкурса-фестиваля, меценат, благотворитель. Он проводил концерты для военных и больных детей.

"Наш земляк погиб внезапно, при жизни жены до сих пор борются медики. Богдан Сташков родился на Рогатинщине. Долгое время работал в Тисменице, где возглавлял отдел культуры. С большим успехом артист гастролировал в странах Европы, Канаде, Соединенных Штатах Америки, популяризируя украинскую песню", - рассказала Светлана Онищук.

Она добавила, что в начале 2000-х годов Сташков открыл детский конкурс-фестиваль "Запад-ХХІ век", активно занимался научной работой в области искусства и культуры. А еще - благотворительной деятельностью. При жизни построил часовню Спасения Христова в Тысменице, помогал в строительстве и реставрации храмов на Прикарпатье. Много ездил с благотворительными концертами к военнослужащим, больным детям, людям с инвалидностью.

Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в ДТП (фото: facebook Светлана Онищук)

По данным издания "Галка", известно, что автомобиль Сташкива взлетел с дороги в Закарпатской области. В авто было три человека. Богдан Сташкив и еще один мужчина сразу погибли, а жена артиста – в реанимации.

По данным отдела коммуникаций полиции в Закарпатской области, авария произошла около 14:10 на автодороге "Нижние Ворота-Воловец-Межгорье". Известно, что 67-летний житель города Тысменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасной скорости движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на обочину. В дальнейшем авто опрокинулось на крышу.

От полученных травм на месте ДТП погиб водитель и 59-летний пассажир. Кроме того, с места происшествия госпитализировали и 67-летнюю пассажирку указанного авто.

При жизни Богдан Сташкив получил звание народного артиста Украины, был обладателем гран-при Международного конкурса вокалистов в Нидерландах, был награжден орденом "За заслуги" III степени, орденом Креста Спасителя, орденом Князя Владимира, орденом Юрия Победоносца, орденом Андрея Первозванного, орденом "Знак почета", медалью Министра обороны Украины за благотворительную миротворческую миссию в Косово в 2006 году.