Немедленно "скорую"! Врач назвал детские симптомы, требующие неотложной помощи
Когда ребенку немедленно нужно к врачу (фото: freepik)
Некоторые симптомы детских болезней и состояний нуждаются в срочном обращении к врачу или даже вызову скорой неотложной помощи. Их называют "красные флажки", и родители должны знать их наизусть.
О них рассказал в Instagram врач-инфекционист Роман Пономаренко.
Следует обратиться к врачу как можно раньше (желательно в течение суток), если:
- температура выше 38 свыше трех суток без тенденции снижения (вообще);
- повторное повышение температуры после периода нормализации;
- прогрессивное ухудшение состояния;
- появление затрудненного дыхания (одышки);
- боли в ухе, выраженная головная боль;
- появление сыпи, рвоты или диареи на фоне вирусной инфекции.
По словам врача, указанные выше проявления требуют скорейшего осмотра врача и пересмотра тактики лечения.
Симптомы, при которых требуется срочная "скорая":
- нарушение сознания;
- нарушение координации движений;
- судороги;
- выраженное затрудненное дыхание плюс посинение губ и лица;
- температура выше 40, что не снижается обычными жаропонижающими;
- появление сыпи, не бледнеющей после нажатия;
- сильная головная боль или боль в животе;
- полный отказ или невозможность пить;
- кровотечение из любых источников (нос, рот, кишечник);
- непрерывная диарея и (или) рвота.
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