Є недоробки: лікар-інфекціоніст висловився про карантин вихідного дня

З 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня, який передбачає жорсткі обмеження на роботу більшості компаній, сервісів і магазинів, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС та закладів харчування, які видають замовлення "з собою". Викладач школи охорони здоров'я НаУКМА, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта, коментуючи карантин вихідного дня в Україні, сказав, що з боку влади є недоробки у реагуванні на епідемію.

Лікар висловився стосовно того, що кожного разу влада придумує різні заходи для зниження поширення коронавирусной інфекції, оскільки чіткий план реагування на епідемію розроблений не був. Про це медик заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також лікар розповів, чому в нашій країні спостерігається різка негативна динаміка поширення коронавірусної інфекції.

"Поширення епідемії - це природний хід епідемії. І все, що можуть зробити чиновники чи медики - це реагувати на зміни, які відбуваються. Як ми бачимо з прикладів США і Європи, насправді ця тенденція в усіх країнах відбувається (поширення епідемії - ред.)", - вважає лікар.

При цьому, щоб знизити ризики та зберегти більшу кількість життів, держава має запроваджувати заходи, що перешкоджають поширенню захворювання і "тримати" вірус під контролем. За словами Курпіти, "є й недопрацювання влади у реагуванні".

"І найголовніше - це пов'язано з тим, що ми вперше зіткнулися з таким викликом, з такою проблемою, і тому це таке навчання з коліс. Тобто кожен раз нові заходи, тому що ми не знаємо, як реагувати", - пояснив він.

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