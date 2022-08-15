Недієві та шкідливі: медик "рознесла" дитячі лікарські препарати

Лікарка перерахувала "диво-препарати" для дітей, які не тільки не діють, а ще й можуть нашкодити.
Про це розповіла лікар-невролог Ірина Платонова.
За словами медика, спочатку ноотропи розроблялися при неврологічних розладах: після інсульту, епілепсії, при хворобі Альцгеймера. Тобто для людей, яким потрібно захистити мозок від фізичного руйнування і активувати нервові клітини для підтримки якості життя.
Зазначимо, що доказової бази досліджень із якісною вибіркою і багаторічними спостереженнями за пацієнтами, які приймають ноотропи, практично немає.
Саме тому ноотропи не призначають за кордоном, а в деяких країнах вони взагалі заборонені.
В нашій країні ноотропи призначають лікарі різних напрямів, спираючись на "власний досвід", призначають недієві та, що найосновніше, подекуди шкідливі препарати, оскільки неможливо спрогнозувати дію засобу на дитячий організм.
І цей список "діагнозів" можна продовжувати довго. Але "чарівні" таблетки ноотропи при цих станах - не діють.
Дітям навіть призначають уколи. Лікар наголошує, що ін'єкції кортексином, актовегіном, цереброкурином - це боляче і точно неприпустимо.
При труднощах мови потрібні консультації з логопедом-дефектологом.
Якщо є зміни на ЕЕГ, ноотропи не допоможуть. Коли є справді потреба, призначають антиконвульсанти.
Людський мозок змінюється щодня, і зміцнювати його треба не ноотропами, а за допомогою занять (для дітей в ігровій формі).
Гіперактивність і "нерви" коригуються поведінковим керівництвом з боку батьків.
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