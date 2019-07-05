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Недитячі забави: під Києвом підліток підстрелив брата з гвинтівки

STYLERПодії    05.07.2019 - 15:59
Недитячі забави: під Києвом підліток підстрелив брата з гвинтівки
Підліток підстрелив брата з гвинтівки (колаж: РБК-Україна)

Хлопець взяв гвинтівку свого дядька і вирішив розважитися

14-річний підліток в селі Поділля Баришівського району Київської області поранив з рушниці свого 13-річного двоюрідного брата. Про це інформує прес-служба поліції області.

Згідно з повідомленням, 4 липня близько 22:00 в поліцію звернулися медики Переяслав-Хмельницької районної лікарні, куди доставили потерпілого.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що хлопець у відсутність свого дядька взяв в його кімнаті пневматичну гвинтівку. Він вирішив постріляти по стовпчику, який стояв на вулиці біля його будинку, але промахнувся й випадково влучив у свого двоюрідного брата, що живе по сусідству. Хлопець просто йшов повз будинок.

В результаті події дитину доставили до лікарні з кульовим пораненням нижньої лівої гомілки. Медики провели операцію, зараз життю дитини нічого не загрожує.

Недитячі забави: під Києвом підліток підстрелив брата з гвинтівки

Підліток підстрелив брата з гвинтівки (фото: kv.npu.gov.ua)

Зазначимо, що родичі потерпілого хлопчика відмовилися від претензій. Але, тим не менш, у ювенальної поліції виник ряд питань, чому рушниця опинилася в будинку у відкритому доступі.

Правоохоронці звертаються до батьків з проханням уважніше стежити за дітьми під час канікул. Оскільки часто від неробства діти починають шукати собі пригоди, які можуть обернутися трагедією.

До речі, нещодавно поліцейському вдалося врятувати немовля від загибелі. Горе-мати залишила трьох зовсім маленьких дітей, старшому з яких три роки, вдома без нагляду.

Раніше повідомлялося, що курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ поранили 15-річного підлітка на полігоні під час стрільбищ.

Також ми писали, що у Київській області у кукурудзяному полі знайшли мертвою гардеробницю Верховної Ради. Місцеві жителі кажуть, що 66-річна жінка була зґвалтована. У поліції припускають, що причиною смерті пенсіонерки стало удушення.

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