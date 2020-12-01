Смерть Марадони: у розслідуванні спливли несподівані подробиці

Дієго Марадона впав і вдарився головою за тиждень до своєї смерті, і після цього залишився один вдома на три дні. При цьому він не звертався в лікарню, і не робив МРТ.

Згідно з попереднім звітом про розтин, Марадона помер від гострого набряку легенів і хронічної серцевої недостатності у сні опівдні, коли відпочивав у своєму будинку. Про це повідомляє Daily Mail.

60-річний легендарний аргентинський футболіст отримував цілодобову медичну допомогу в будинку, де він відновлювався після операції по видаленню тромбу на мозку на початку листопада.

Відзначається, що він вдарив праву сторону голови, протилежну, від тієї, на якій був прооперований. Зараз проводиться перевірка лікаря Марадони на предмет медичної недбалості.

24-річний племінник Марадони був останньою людиною, який бачив його живим за сніданком в день смерті.

Марадона сказав своєму родичеві, що погано себе почуває, перш ніж повернутися в ліжко. Племінник Дієго сказав слідчим, що в останній раз бачив його, коли він лягав спати близько 23:00 у вівторок. Не з'їдений нічний сендвіч був серед предметів, які виявила поліція в його кімнаті.

Нагадаємо, особистого лікаря Марадони звинувачують у вбивстві з необережності.

Ми також писали про те, що після смерті Марадони на вулицях Буенос-Айреса зібралися десятки тисяч фанатів футболіста.