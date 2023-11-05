В небе над Украиной появилось "кровавое" северное сияние. Смотрите, как выглядит невероятное явление

В небе над Украиной появилось редкое явление - северное сияние "Аврора". Жители многих областей делятся фотографиями и не скрывают, что зрелище поражает.

Считается, что редкое явление появилось над Украиной из-за того, что на Солнце образовалась трещина.

Кое-где небо стало полностью красным. А в некоторых областях сияние играет розовыми тонами. Выглядит это одновременно магически и жутко.

Редкое явление можно заметить в небе над многими областями. В частности, о сиянии рассказали жители Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.

Ранее мы уже рассказывали, что украинец подал иск против "Киевстара" и сумел дойти до конца.

Также стало известно, что известного журналиста застрелили во время прямого эфира.