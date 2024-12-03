Экскурсия на ферму может обернуться бедой: какие инфекции передаются от ягнят и других животных

В Агентстве здравоохранения Великобритании (UKHSA) предупредили об опасной инфекции, которую можно подхватить на ферме с животными. Недавно была зафиксирована самая большая за всю историю вспышка и большинство пациентов рассказали, что обнимали и кормили ягнят на ферме.

Что это за инфекция, как она проявляется и чем опасна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Что за инфекция может быть на фермах

По данным UKHSA, как было представлено на Европейской научной конференции по прикладной эпидемиологии инфекционных заболеваний в Стокгольме, более 770 взрослых и детей были поражены криптоспоридиозом, инфекцией, которая может передаваться между животным и людьми, а также от человека к человеку. Заболевание имеет классические симптомы: спазмы в желудке, рвоту, в редких случаях - кал в крови.

Как рассказали медики, из более 770 больных почти 100 человек были госпитализированы, потому что состояние было очень тяжелым. Официальные лица, расследующие необычные кластеры случаев, считают, что все они были связаны с животноводческими фермами, предлагающими объятия с ягнятами.

Люди могут заразиться криптоспоридией из-за контакта с зараженными фекалиями, которые они потом случайно проглатывают из-за того, что не очень тщательно моют руки. Это может быть как прямой контакт от зараженного животного или человека, так и через загрязненные поверхности - ворота фермы, обуви, коляски для детей, одежду.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, инфицированные люди могут выделить до 100 млн микробов криптоспоридий во время одного стула. А чтобы заболеть, достаточно проглотить всего десять таких микробов.

Вспышка с участием 775 британцев считается самой большой за всю историю наблюдений в Англии. Известно также о еще двух вспышках, но меньше - 264 и 482 человека. В основном болели женщины от 18 до 48 лет и дети до 16 лет. Большинство из них признаются, что были на ферме, где ласкали и кормили ягнят.

Эксперты по охране окружающей среды выявили неадекватные методы профилактики и борьбы с инфекциями, включая средства для мытья рук, здоровье животных, обращение с животными и их кормление, а также готовность персонала. Еду также подавали в местах, где возделывали животных или поблизости.

Один из известных случаев произошел возле Бирмингема. 14-летняя Софи через несколько дней после посещения фермы заболела: у нее началась диарея, спазмы в животе и рвота. Врачи провели анализы и обнаружили у девочки криптоспоридию. Ребёнку пришлось пройти длительное лечение.

Как защитить детей и взрослых

Фермы, где можно обниматься с животными, гулять с ними и кормить, есть во многих странах мира. Это интересное развлечение для детей и взрослых, дающее много приятных эмоций.

Врачи предупреждают, что люди, посещающие такие фермы, а также любые заведения, где содержат ягнят, барашков, поросят, телят и других животных, в том числе собаки и кошки, должны принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от инфекции.

Следует обращать внимание, есть ли на ферме хорошие средства для мытья рук, горячая вода, мыло, бумажные полотенца. Дети и сопровождающие должны тщательно мыть руки после прикосновения к животным и другим объектам фермы, особенно перед едой или питьем.

Дети не должны что-либо есть, пить или брать пальцы в рот, находясь вблизи животных и до мытья рук. Если есть возможность - посетители должны почистить обувь и колеса колясок перед выходом из фермы и помыть руки сразу после этого.

Насколько эта инфекция опасна

Для большинства людей криптоспоридиоз протекает легко. Инфекция проходит без лечения в течение нескольких дней или недель.

Однако есть группа риска, для которой эта инфекция может стать очень опасной - это люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди или пациенту, которые проходят лечение рака.

Из-за очень заразной природы инфекции, людям с диареей и рвотой не рекомендуется работать или учиться, желательно оставаться дома минимум на 48 часов или пока не исчезнут симптомы.