Опасность в каждой банке: нутрициолог удивила правдой о Coca-Cola Zero

Чем вредна Coca-Cola без сахара

Появилась информация, что употребление Coca-Cola Zero опасно, потому что аспартам, который содержится в ней вместо сахара, является канцерогенным (группа B2).

"ВОО3 установили, что безопасная доза аспартама в день составляет 40мг на кг вашего веса. В группу В2 канцерогенов также относится алоэ вера, гинко билоба и работа в ночную смену", - объяснила нутриціолог.

По словам эксперта, 1 банка колы без сахара 355 мл содержит 184 мг аспартама. Человеку весом 65 килограммов безопасной будет доза аспартама 2600 мг в день. То есть потенциально опасной кола станет, когда вы выпьете 14 банок или 5 литров.

1-2 банки Coca-Cola Zero могут:

нарушить обмен веществ - диетические напитки связаны с повышенным риском метаболического синдрома и диабета

- диетические напитки связаны с повышенным риском метаболического синдрома и диабета нарушить сигналы голода - искусственная сладость стимулирует аппетит и может вызвать набор веса, особенно в области живота

- искусственная сладость стимулирует аппетит и может вызвать набор веса, особенно в области живота повредить зубную эмаль - кислоты в составе диетической колы разрушают защиту зубов

- кислоты в составе диетической колы разрушают защиту зубов вызвать головную боль - некоторые люди становятся более чувствительными к подсластителям, особенно при склонности к мигрени

"Из-за чего, мой выбор падает на обычную Coca Cola, когда очень захочется", - говорится в сообщении.

Что произойдет при регулярном употреблении

При регулярном употреблении такого напитка произойдут следующие изменения:

уменьшение плотности костей - избыток фосфора может снижать прочность костей

- избыток фосфора может снижать прочность костей нарушение микробиома кишечника - изменения в балансе бактерий ухудшают метаболизм и иммунитет

- изменения в балансе бактерий ухудшают метаболизм и иммунитет проблемы с почками - повышенный риск хронических болезней почек и образования камней

- повышенный риск хронических болезней почек и образования камней поражение печени - связывают с развитием неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD)

- связывают с развитием неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD) дисбаланс работы щитовидной железы - может замедлить метаболизм и способствовать набору веса

Нутрициолог также назвала полезные напитки, которыми лучше всего заменить Coca Cola: