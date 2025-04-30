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Опасность в каждой банке: нутрициолог удивила правдой о Coca-Cola Zero

Чем вредна для здоровья Coca-Cola Zero (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Популярный напиток Coca-Cola Zero позиционируется, как безопасная альтернатива классической Coca-Cola. Однако, несмотря на отсутствие калорий, в составе есть вещества, которые могут негативно влиять на здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.

Чем вредна Coca-Cola без сахара

Появилась информация, что употребление Coca-Cola Zero опасно, потому что аспартам, который содержится в ней вместо сахара, является канцерогенным (группа B2).

"ВОО3 установили, что безопасная доза аспартама в день составляет 40мг на кг вашего веса. В группу В2 канцерогенов также относится алоэ вера, гинко билоба и работа в ночную смену", - объяснила нутриціолог.

По словам эксперта, 1 банка колы без сахара 355 мл содержит 184 мг аспартама. Человеку весом 65 килограммов безопасной будет доза аспартама 2600 мг в день. То есть потенциально опасной кола станет, когда вы выпьете 14 банок или 5 литров.

1-2 банки Coca-Cola Zero могут:

  • нарушить обмен веществ - диетические напитки связаны с повышенным риском метаболического синдрома и диабета
  • нарушить сигналы голода - искусственная сладость стимулирует аппетит и может вызвать набор веса, особенно в области живота
  • повредить зубную эмаль - кислоты в составе диетической колы разрушают защиту зубов
  • вызвать головную боль - некоторые люди становятся более чувствительными к подсластителям, особенно при склонности к мигрени

"Из-за чего, мой выбор падает на обычную Coca Cola, когда очень захочется", - говорится в сообщении.

Что произойдет при регулярном употреблении

При регулярном употреблении такого напитка произойдут следующие изменения:

  • уменьшение плотности костей - избыток фосфора может снижать прочность костей
  • нарушение микробиома кишечника - изменения в балансе бактерий ухудшают метаболизм и иммунитет
  • проблемы с почками - повышенный риск хронических болезней почек и образования камней
  • поражение печени - связывают с развитием неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD)
  • дисбаланс работы щитовидной железы - может замедлить метаболизм и способствовать набору веса

Нутрициолог также назвала полезные напитки, которыми лучше всего заменить Coca Cola:

  • домашний лимонад (вода, лимон, мед)
  • чай зеленый с фруктами
  • газированная вода с цитрусовыми или ягодами
  • кокосовая вода
  • комбуча

 

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