Опасность в каждой банке: нутрициолог удивила правдой о Coca-Cola Zero

Популярный напиток Coca-Cola Zero позиционируется, как безопасная альтернатива классической Coca-Cola. Однако, несмотря на отсутствие калорий, в составе есть вещества, которые могут негативно влиять на здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.
Появилась информация, что употребление Coca-Cola Zero опасно, потому что аспартам, который содержится в ней вместо сахара, является канцерогенным (группа B2).
"ВОО3 установили, что безопасная доза аспартама в день составляет 40мг на кг вашего веса. В группу В2 канцерогенов также относится алоэ вера, гинко билоба и работа в ночную смену", - объяснила нутриціолог.
По словам эксперта, 1 банка колы без сахара 355 мл содержит 184 мг аспартама. Человеку весом 65 килограммов безопасной будет доза аспартама 2600 мг в день. То есть потенциально опасной кола станет, когда вы выпьете 14 банок или 5 литров.
1-2 банки Coca-Cola Zero могут:
"Из-за чего, мой выбор падает на обычную Coca Cola, когда очень захочется", - говорится в сообщении.
При регулярном употреблении такого напитка произойдут следующие изменения:
Нутрициолог также назвала полезные напитки, которыми лучше всего заменить Coca Cola:
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