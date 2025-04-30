Опасность в каждой банке: нутрициолог удивила правдой о Coca-Cola Zero
Популярный напиток Coca-Cola Zero позиционируется, как безопасная альтернатива классической Coca-Cola. Однако, несмотря на отсутствие калорий, в составе есть вещества, которые могут негативно влиять на здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.
Чем вредна Coca-Cola без сахара
Появилась информация, что употребление Coca-Cola Zero опасно, потому что аспартам, который содержится в ней вместо сахара, является канцерогенным (группа B2).
"ВОО3 установили, что безопасная доза аспартама в день составляет 40мг на кг вашего веса. В группу В2 канцерогенов также относится алоэ вера, гинко билоба и работа в ночную смену", - объяснила нутриціолог.
По словам эксперта, 1 банка колы без сахара 355 мл содержит 184 мг аспартама. Человеку весом 65 килограммов безопасной будет доза аспартама 2600 мг в день. То есть потенциально опасной кола станет, когда вы выпьете 14 банок или 5 литров.
1-2 банки Coca-Cola Zero могут:
- нарушить обмен веществ - диетические напитки связаны с повышенным риском метаболического синдрома и диабета
- нарушить сигналы голода - искусственная сладость стимулирует аппетит и может вызвать набор веса, особенно в области живота
- повредить зубную эмаль - кислоты в составе диетической колы разрушают защиту зубов
- вызвать головную боль - некоторые люди становятся более чувствительными к подсластителям, особенно при склонности к мигрени
"Из-за чего, мой выбор падает на обычную Coca Cola, когда очень захочется", - говорится в сообщении.
Что произойдет при регулярном употреблении
При регулярном употреблении такого напитка произойдут следующие изменения:
- уменьшение плотности костей - избыток фосфора может снижать прочность костей
- нарушение микробиома кишечника - изменения в балансе бактерий ухудшают метаболизм и иммунитет
- проблемы с почками - повышенный риск хронических болезней почек и образования камней
- поражение печени - связывают с развитием неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD)
- дисбаланс работы щитовидной железы - может замедлить метаболизм и способствовать набору веса
Нутрициолог также назвала полезные напитки, которыми лучше всего заменить Coca Cola:
- домашний лимонад (вода, лимон, мед)
- чай зеленый с фруктами
- газированная вода с цитрусовыми или ягодами
- кокосовая вода
- комбуча
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