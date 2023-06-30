Опасно для здоровья! Эти продукты категорически не следует мыть

Зелень из супермаркета

Она подчеркнула, что даже безупречно чистые домашние кухонные помещения далеки от стандартов чистоты на предприятиях, где перерабатывается расфасованная зелень.

"Листовая зелень в запечатанных пакетах с этикетками "помыта" или "готова к употреблению" производится на предприятии, проинспектированном государственным регулирующим органом и работающем в соответствии с надлежащей производственной практикой", - отметила Кокран.

мойте руки

Сырое мясо и яйца

распространить микробы

Больше нет необходимости мыть мясо или птицу благодаря современным коммерческим методам мойки. Мясо и птица достаточно тщательно очищаются при переработке. Поэтому любая дальнейшая мойка является ненужным дополнительным риском.