Опасный стритфуд. 6 видов уличной еды, которую туристам лучше не пробовать

Гуакамоле из уличных ларьков (Мексика)

Гуакамоле - это вкусный и популярный мексиканский соус, который готовится из авокадо, лука, помидоров и специй. Он стал символом мексиканской уличной еды, но многие продавцы не придерживаются надлежащих стандартов санитарии.

Самая большая опасность здесь - это не только использование некачественных ингредиентов, но и хранение их в неподходящих условиях. Если гуакамоле долго находится на жарком солнце без должного охлаждения, это может стать идеальной средой для развития вредных бактерий.

Кроме того, авокадо, если его не очистить и не нарезать правильно, может быстро окисляться, меняя свой вкус и добавляя в блюдо горечь. В некоторых случаях эти факторы могут привести к пищевым отравлениям, которые изрядно испортят вам путешествие.

Уличные чипсы (Сингапур)

Уличные чипсы, которые продаются в Индии и Сингапуре, часто подаются в виде различных жареных блюд, таких как картофель или различные специи. Но именно способ их приготовления может вызвать неприятные последствия.

Часто чипсы продаются без надлежащего контроля за температурой хранения, а также в местах с высокой влажностью и пылью. Продавцы могут использовать некачественное масло, которое после многократного использования становится источником токсичных соединений.

Особенно опасны те, кто не соблюдает нормы гигиены, обрабатывая картофель или другие ингредиенты без мытья рук или чистых инструментов.

Экзотическая уличная еда - это всегда интересно, но немного опасно для иностранца (фото: Freepik.com)

Фрукты на палочках (Таиланд)

Фрукты на палочках - это популярная уличная еда в Таиланде, где продавцы обычно предлагают свежие нарезанные фрукты, такие как ананасы, манго и папайя. Однако многие из этих продуктов могут быть опасными из-за отсутствия надлежащей гигиены во время обработки.

Часто фрукты не моются должным образом перед нарезанием, что повышает риск загрязнения вредными бактериями. Добавьте к этому теплый и влажный климат, и вы получите идеальные условия для быстрого размножения микроорганизмов.

Такой подход может привести к пищевым отравлениям или инфекциям, передаваемым через пищу. Отсутствие холодильников или другое неправильное хранение фруктов на открытом воздухе также может сделать их опасными для потребления.

Жареные насекомые (Камбоджа)

Жареные насекомые - это одно из оригинальных, но рискованных блюд, которое предлагается на улицах Камбоджи. Хотя это вкусный деликатес для местных, для туристов он может быть не таким безопасным.

Часто насекомые собираются в антисанитарных условиях, а процесс их приготовления может не соответствовать стандартам. Более того, жареные насекомые могут содержать токсины или паразитов, представляющих опасность для здоровья.

Определенные продукты требуют хранения и приготовления, которые невозможны в уличных условиях (фото: Freepik.com)

Шашлык на открытом огне (Турция)

Шашлык - одно из самых любимых блюд на улицах Турции, которое можно найти на каждом шагу. Однако часто приготовление мяса на открытом огне вызывает проблемы.

Мясо, которое готовится на уличных мангалах, может быть недостаточно прожаренным, что повышает риск заражения патогенными бактериями. Многие продавцы не соблюдают технические нормы при обработке мяса, а уличные условия не всегда позволяют контролировать правильную температуру приготовления.

Это может привести к серьезным отравлениям, если мясо не достигнет достаточной температуры, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы. Кроме того, отсутствие свежих приправ и правильной обработки продуктов лишь добавляет рисков.

Стрит-фуд из морепродуктов (Египет)

Морепродукты - это вкусная и питательная еда, которая всегда популярна в прибрежных районах. Однако в Египте уличный стритфуд из морепродуктов может быть очень опасным.

Морепродукты требуют специальных условий хранения, и часто продавцы на улицах не соблюдают температурные нормы. При высоких температурах еда быстро портится, и даже кратковременное хранение на солнце может привести к росту бактерий.

Кроме того, без надлежащего контроля качества морепродукты могут содержать опасные токсины или паразитов, которые вызывают серьезные отравления. Продавцы на улицах не всегда имеют доступ к холодильникам или другому оборудованию, чтобы обеспечить свежесть продуктов, поэтому лучше выбирать рестораны с хорошей репутацией.