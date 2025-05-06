Опасный роман: что делать, если вы влюбились в женатого шефа и не можете остановиться

Влюбленность в своего руководителя - сценарий не из фильмов, а из реальной жизни, который происходит чаще, чем мы думаем. Особенно когда начальник женат. Такая ситуация может быстро превратить вашу работу в эмоциональный хаос. Настоящие ли это чувства или только проекция? И главное - что с этим всем делать?

Что делать, если вы влюбились в женатого шефа или замужнюю начальницу, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Почему происходят такие романы?

Власть. Люди в руководящей роли вызывают уважение, подсознательное восхищение. Это часто воспринимается как привлекательность.

Близость в работе. Вы видите друг друга каждый день, вместе преодолеваете вызовы, обсуждаете важное - это создает иллюзию эмоциональной близости.

Проекция желаемого образа. Мы часто "дорисовываем" к человеку то, чего не хватает в жизни: внимание, стабильность, уверенность.

"Эта тема - классический коктейль из запретного плода, страсти и боли. Давайте разберемся без осуждения. Ты не планировала (не планировала) этого. Все началось с уважения, симпатии, восхищения. А дальше - нежность во взгляде, шутки, которые понимаете только вы двое, неуловимая химия. И вот ты уже думаешь о нем по ночам, ловишь каждое его движение, живешь в двух реальностях - рабочей и воображаемой, где вы вместе. Но есть одно большое "но": он (она) женат. И не просто женат - а еще и твой начальник", - говорит эксперт.

Обязательно ли такие отношения - обязательно плохо?

На самом деле такие отношения и чувства - это не совсем черное и белое. Но есть несколько факторов, которые усложняют не только вашу жизнь, но и жизнь других людей.

Если человек женат, это уже триггер: он не свободен.

Если вы подчиненные - властная динамика делает любые отношения рискованными, даже если все кажется искренним.

Это не только о морали. Это о вашем будущем - карьерном, психологическом, социальном.

Осуждение со стороны. Об этом могут узнать ваши коллеги, друзья, подчиненные и отношение к вам может измениться, а это - психологическое давление.

Семья вашего руководителя. Рано или поздно жена или муж узнают об этом романе и предсказать, как будут развиваться события - очень трудно.

Что с этим делать?

Во-первых: честно посмотреть на реальность. Фантазии - это приятно. Но реальность не обязана под них подстраиваться.

Спроси себя:

Этот человек действительно дает тебе надежду, или это игра твоего воображения?

У вас есть реальное пространство для отношений - или только офисное напряжение и тишина в коридоре?

Можешь ли ты жить с тем, что становишься третьей стороной?

Во-вторых: разобраться, почему именно этот человек.

"Иногда мы влюбляемся не в человека, а в его власть, харизму, признание. Особенно, если давно не было глубоких отношений или самооценка шаткая. Чувства могут быть настоящими, но базироваться на нереалистичных ожиданиях. И это не плохо - это просто повод остановиться и подумать: а что именно мне сейчас нужно?" - объясняет Виталий Курсик.

В-третьих: дать себе выбор. У тебя всегда есть выбор:

Продолжать "кормить" эти чувства - и рисковать своим эмоциональным состоянием, репутацией, карьерой.

Отойти - с уважением к себе и к другим. И прожить потерю. Потому что да, это будет похоже на разрыв.

Перенаправить эту энергию на себя. Заняться собой.

А дальше?

Не романтизируйте. В 90% случаев такие чувства - это не "любовь всей жизни", а бегство от одиночества, рутины, низкой самооценки.

Ограничить контакты вне рабочего контекста. Именно они подпитывают фантазии.

Нужно ли увольняться?

Если ситуация стала токсичной и влияет на психику - да.

Если вы не можете двигаться дальше - смена окружения может стать первым шагом к выздоровлению.

Но если это просто влюбленность, которая со временем утихнет - возможно, достаточно внутренней работы.

"Вам обязательно нужно задать себе вопрос: "а чего я хочу в отношениях, в жизни, в любви?" Потому что влюбленность - это не преступление. А вот выбор - всегда ответственность. И именно от вас зависит - выбирать свою, свободную и открытую жизнь или запретные отношения с человеком, который не свободен, и страдать", - резюмирует Виталий Курсик.