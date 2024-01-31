Опасный астероид приближается к Земле. В NASA оценили риски столкновения

К Земле приближается астероид, диаметр которого 270 метров. Небесное тело под названием 2008 OS7 подлетит к нашей планете 2 февраля и пройдет мимо на расстоянии 2 850 000 километров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Daily Mail .

Что известно об астероиде

NASA расценивает потенциально опасные астероиды, которые имеют величину от 140 метров и приближаются к Земле ближе чем на 7,5 млн км. Но в бюро уверяют, что риска столкновения с астероидом 2008 OS7 нет.

"Нам не стоит об этом слишком переживать, поскольку этот астероид не войдет в атмосферу Земли, но все равно приблизится к планете. Хоть 2008 OS7 очень маленький астероид, он был классифицирован как потенциально опасный астероид", - заявил научный сотрудник кафедры физики Университета Уорвика Минджаэ Ким.

Также он отметил, что в нашей Солнечной системе есть более миллиона астероидов, из которых примерно 2 350 астероидов классифицируются как потенциально опасные.

"К сожалению, астероиды, как правило, слишком слабы, чтобы их можно было выявить с помощью современных методов и исследований, поэтому их очень трудно увидеть невооруженным глазом", - подчеркнул исследователь.

Единственными астероидами, которые можно увидеть невооруженным глазом, являются Паллада и Веста, диаметр которых составляет около 500 км.

Ученые заявляют, что нет угрозы столкновения астероида 2008 OS7 с Землей (фото: Alamy stok photo)

Еще четыре астероида пролетят мимо Земли в ближайшие дни

До 2 февраля еще четыре других астероида пролетят около Земли. Но ученые уверяют, что угрозы столкновения с ними нет. Еженедельно NASA обнаруживает около 30 новых "околоземных объектов".

"По оценкам экспертов, столкновение объекта размером таким же как астероид, что взорвался над Челябинском в России в 2013 году - величиной 17 метров - происходит один или два раза в столетие. А столкновение с большими объектами происходит еще реже", - добавили астрономы.

При этом они отметили, что поскольку каталог околоземных объектов неполный, а их влияние непредсказуемо, то столкновение теоретически может произойти в любой момент.