Опасные скидки. Что нельзя покупать в Черную пятницу

Мебель

Также

Если вы ищете лучшую цену, покупайте после праздников в январе. Тогда можно найти хорошие распродажи ювелирных изделий.

Как правильно делать покупки в Черную пятницу

Чтобы попасть на реальные скидки в Черную пятницу, нужно соблюдать важные правила, которые помогут не потратить лишнее:

составьте список покупок - он может быть приблизительным, но обязательно подумайте, что бы вы хотели купить

выберите те магазины, где есть нужные вам товары

подумайте, какую сумму вы готовы заплатить за определенный товар

ищите самые выгодные предложения

Важно помнить, что у вас есть право вернуть купленную вещь в течение 14 дней (при наличии чека), если товар оказался бракованным.