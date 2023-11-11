Опасные скидки. Что нельзя покупать в Черную пятницу

В конце осени все уже традиционно ждут Черной пятницы или Black Friday, чтобы приобрести товары с большими скидками. В этом году она припадает на 24 ноября. Важно в этот день избегать некоторых покупок, чтобы потом не пожалеть.
Что не стоит покупать на Черную пятницу в 2023 году, а также как правильно совершать покупки на таких распродажах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использованы источники: американский сайт Deal news и Retail menot.
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Если вы ищете лучшую цену, покупайте после праздников в январе. Тогда можно найти хорошие распродажи ювелирных изделий.
Чтобы попасть на реальные скидки в Черную пятницу, нужно соблюдать важные правила, которые помогут не потратить лишнее:
Важно помнить, что у вас есть право вернуть купленную вещь в течение 14 дней (при наличии чека), если товар оказался бракованным.
Ранее мы сообщали, какие бренды вслед за H&M могут вернуться в Украину в ближайшее время.
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