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Опасные скидки. Что нельзя покупать в Черную пятницу

Что нельзя покупать в Черную пятницу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В конце осени все уже традиционно ждут Черной пятницы или Black Friday, чтобы приобрести товары с большими скидками. В этом году она припадает на 24 ноября. Важно в этот день избегать некоторых покупок, чтобы потом не пожалеть.

Что не стоит покупать на Черную пятницу в 2023 году, а также как правильно совершать покупки на таких распродажах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: американский сайт Deal news и Retail menot.

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Если вы ищете лучшую цену, покупайте после праздников в январе. Тогда можно найти хорошие распродажи ювелирных изделий.

Как правильно делать покупки в Черную пятницу

Чтобы попасть на реальные скидки в Черную пятницу, нужно соблюдать важные правила, которые помогут не потратить лишнее:

  • составьте список покупок - он может быть приблизительным, но обязательно подумайте, что бы вы хотели купить
  • выберите те магазины, где есть нужные вам товары
  • подумайте, какую сумму вы готовы заплатить за определенный товар
  • ищите самые выгодные предложения

Важно помнить, что у вас есть право вернуть купленную вещь в течение 14 дней (при наличии чека), если товар оказался бракованным.

Ранее мы сообщали, какие бренды вслед за H&M могут вернуться в Украину в ближайшее время.

Также мы писали, как не стать жертвой мошенников в Черную пятницу.

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магазиниЧерная пятница