Опасные вещи из "секонда": что нельзя покупать и как правильно обрабатывать одежду

Покупая одежду из секонд-хенда, мы не только экономим собственные средства, но и помогаем экологии. Но такая одежда специфична, поэтому следует помнить о правилах ее обработки.
Об этом рассказала в Instagram дерматолог Виктория Ахтарния.
По словам медика, вещи из секондов обязательно проходят химическую и/или термическую обработку (из-за этого и есть типичный запах и чем едче он – тем славнее их обрабатывали).
Такие товары проверяют, затем предоставляют сертификаты и разрешения на продажу.
Правила обращения с подержанными вещами:
Лайфхак, как избавиться от неприятного запаха: нужно вещи замочить в воде с нашатырным спиртом.
Раньше мы писали, какие вещи нельзя покупать на распродажах и барахолках.
Также читайте об унаследованных вещах, которые нельзя никому отдавать.