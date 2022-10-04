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Опасные вещи из "секонда": что нельзя покупать и как правильно обрабатывать одежду

Фото: Какие вещи из секонда будут безопасными (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Покупая одежду из секонд-хенда, мы не только экономим собственные средства, но и помогаем экологии. Но такая одежда специфична, поэтому следует помнить о правилах ее обработки.

Об этом рассказала в Instagram дерматолог Виктория Ахтарния.

По словам медика, вещи из секондов обязательно проходят химическую и/или термическую обработку (из-за этого и есть типичный запах и чем едче он – тем славнее их обрабатывали).

Такие товары проверяют, затем предоставляют сертификаты и разрешения на продажу.

Правила обращения с подержанными вещами:

  • Не меряйте нестиранные вещи
  • Обязательно стирайте их при температуре не менее 60 градусов и ставьте на самый длинный режим стирки.
  • После этого желательно еще их погладить (те, которые можно).
  • Обувь также нужно стирать и дополнительно обработать антисептиками (можно хорошо распылить антисептик и дать им высохнуть).
  • Табу на нижнее белье – это покупаем только новое.
  • Не покупайте подержанную косметику – кто знает, когда она была открыта и это не гигиенично.
  • Игрушки также нужно мыть (которые можно) и обрабатывать антисептиками. Все тщательно следует проверить на целостность и безопасность.

Лайфхак, как избавиться от неприятного запаха: нужно вещи замочить в воде с нашатырным спиртом.

Раньше мы писали, какие вещи нельзя покупать на распродажах и барахолках.

Также читайте об унаследованных вещах, которые нельзя никому отдавать.

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секонд-хенд