Опасная привычка: что будет с организмом, если сдерживать чихание

Вредно ли сдерживать чихание

По словам врачей, сдерживать чихание вредно для здоровья.

Во-первых, чихание - это удивительно важный рефлекс, который позволяет организму избавляться от раздражающих инфекций и частиц.

Прежде всего это защитная реакция, поэтому когда вы сдерживаете, то все вредное, которое должно было выйти наружу, остается у вас, к тому же может попасть в другие места и вызвать инфекцию. Такое может произойти, например, со средним ухом.

Во-вторых, это может увеличивать давление. Сдерживание рефлекса чихания приводит к увеличению давления в полости носа и гортани.

Среди неприятных последствий - разрыв барабанной перепонки с последующим ухудшением слуха, повреждение маленьких сосудов в ухе и глазах. В редких случаях возможно даже повреждение гортани, диафрагмы, легких и сосудов в мозге.

Поэтому не стоит сдерживать чихание.

Как правильно чихать и кашлять

Чхать обязательно нужно в рукав одежды, прикрывая лицо внутренней стороной локтя. Это поможет минимизировать распыление аэрозольных частиц и снизит заражение поверхностей и других людей.

Можно также чихать в одноразовую бумажную салфетку, которую после использования нужно свернуть и выбросить в мусор, руки вымыть с мылом и обработать антисептиком. Если нет возможности помыть руки достаточно хорошо обработать руки антисептиком.

Мы не открываем дверь локтями, не пишем ими и не едим локтями: во всех этих процессах работают наши руки и ладони. Поэтому, кашляя в ладони, мы распространяем бактерии через руки.

Кашлять или чихнуть в руки можно, например, когда вы дома. Но только при условии, что после этого тщательно вымыть руки с мылом.