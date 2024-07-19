Опасная привычка: что будет с организмом, если сдерживать чихание
Некоторые люди могут лишать себя блаженного ощущения облегчения после чихания, сдерживая его. Однако такая привычка может навредить организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу медицинского сообщества "Бережи себе".
Вредно ли сдерживать чихание
По словам врачей, сдерживать чихание вредно для здоровья.
Во-первых, чихание - это удивительно важный рефлекс, который позволяет организму избавляться от раздражающих инфекций и частиц.
Прежде всего это защитная реакция, поэтому когда вы сдерживаете, то все вредное, которое должно было выйти наружу, остается у вас, к тому же может попасть в другие места и вызвать инфекцию. Такое может произойти, например, со средним ухом.
Во-вторых, это может увеличивать давление. Сдерживание рефлекса чихания приводит к увеличению давления в полости носа и гортани.
Среди неприятных последствий - разрыв барабанной перепонки с последующим ухудшением слуха, повреждение маленьких сосудов в ухе и глазах. В редких случаях возможно даже повреждение гортани, диафрагмы, легких и сосудов в мозге.
Поэтому не стоит сдерживать чихание.
Как правильно чихать и кашлять
Чхать обязательно нужно в рукав одежды, прикрывая лицо внутренней стороной локтя. Это поможет минимизировать распыление аэрозольных частиц и снизит заражение поверхностей и других людей.
Можно также чихать в одноразовую бумажную салфетку, которую после использования нужно свернуть и выбросить в мусор, руки вымыть с мылом и обработать антисептиком. Если нет возможности помыть руки достаточно хорошо обработать руки антисептиком.
Мы не открываем дверь локтями, не пишем ими и не едим локтями: во всех этих процессах работают наши руки и ладони. Поэтому, кашляя в ладони, мы распространяем бактерии через руки.
Кашлять или чихнуть в руки можно, например, когда вы дома. Но только при условии, что после этого тщательно вымыть руки с мылом.
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