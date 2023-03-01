Опасная банда травила девушек по всей Украине: как орудовали нелюди

Что известно о банде

Организатором преступной группы была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области. Она уговорила стать подельником своего 30-летнего товарища, уроженца Луганской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за ограбление и мошенничество.

Через некоторое время к промышлявшей парочке присоединился 31-летний житель Запорожья, знакомый преступников.

Как действовали злоумышленники

Сообщники подсыпали в еду и напитки опасный препарат, и когда жертвы были в бессознательном состоянии, забирали их ювелирные украшения и деньги. В частности, так были отравлены и ограблены первые жертвы преступников - три девушки из Донецкой области.

Затем банда решила расширить географию своей "деятельности". Они вместе снимали в автопрокатах машины и разъезжали по Украине, выискивая очередных жертв на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях.

"Организатор представлялась сестрой мужчин и пристально следила за реализацией преступлений. Парни знакомились с потенциальными жертвами и, втершись в доверие, подсыпали им ядовитое вещество в пищу или напитки. Когда потерпевшие теряли сознание, грабили их", - рассказали в прокуратуре.

Смертельная доза и поимка банды

В Хмельницком злоумышленники превысили дозу препарата, который добавили в кофе двум женщинам, с которыми познакомились в одном из ночных клубов.

29-летняя хмельничанка умерла от отравления прямо на улице, а ее 32-летнюю подругу едва спасли врачи.

Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом.

Преступники были задержаны правоохранителями, и предстали перед судом.

Какое наказание

"При публичном обвинении Хмельницкой областной прокуратуры суд признал виновными трех членов организованной группы, которые травили людей по всей Украине с целью завладения их имуществом (ч. 2, 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 15, п.п.1, 6, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины)", - говорится в материале.

Так, женщина и один сообщник приговорены к 14 годам лишения свободы, еще один фигурант - к 10 годам 6 месяцев заключения, с конфискацией имущества всех.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, добавили в прокуратуре.