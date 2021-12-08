В небі над Росією вибухнув величезний метеорит: з'явилося відео

Повідомляється, що болід помітили 7 грудня близько 20:00 в Лазаревському районі. Також його було видно і в інших районах міста і ближніх селищах.

На відео можна побачити, що космічний об'єкт взявся ніби нізвідки, вибухнув і миттєво згас.

Так відбувається, коли метеор на величезній швидкості стикається з атмосферою планети.

Що таке метеороїд, метеор і метеорит

Метеори, на відміну від метеоритів, до Землі не долітають і згорають в її атмосфері. Коли метеороїд входить в атмосферу, він стає метеором. Все, що не згорає і падає, називається метеоритом. Саме метеори називають "падаючими зірками".

Більшість метеорів, що падають на землю - лише невеликі частинки, які рухаються з величезною швидкістю, залишаючи вогненний слід при згорянні.

Дістатися до поверхні і стати метеоритами (тими самими рідкісними космічними каменями) здатні тільки відносно великі об'єкти.

Метеорити та їх фрагменти можна купити в Україні

Власником метеорита може стати будь-яка людина, яка може собі це дозволити фінансово. Вартість каменів з космосу різна, і залежить від багатьох факторів - розміру, кількості уламків, що долетіли, походження тощо.

Наприклад, в Україні камінчик можна придбати від 2,2 до 400 тисяч гривень.

На фото нижче чотирикілограмовий метеорит, який знайшли в африканській Кенії. За нього продавець просить 399 900 грн. Вік такого камінчика близько 4,5 млрд років.

Метеорит за 400 тисяч з Кенії (fama.ua)