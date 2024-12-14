Небанальные фильмы о маньяках и убийцах, от которых волосы встают дыбом. Эти истории всех поразят

Истории о маньяках могут быть не только жуткими, некоторые ленты поражают запутанным сюжетом и неожиданным финалом. И это не всегда банальные хорроры.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных фильмов об убийцах, от которых волосы встают дыбом.

"Бостонский душитель"

В центре сюжета - молодая репортер, которая берется за очень трудное дело. Она хочет найти маньяка, которого называют "Бостонским душителем", потому что он жестоко убивал женщин. Главная героиня поразит полицию фактами, которые ей удастся выяснить, но ради дела ей придется многим пожертвовать.

"Кровавая жатва" (Высокое напряжение)

История о двух подругах, которые отправляются в загородный домик, чтобы готовиться к экзаменам, может изрядно напугать. Маньяк, который думает, что пошел на преступления ради любви, очень изобретательный и жестокий. Удастся ли от него спастись?

"Парфюмер: история одного убийцы"

А этот фильм считается культовым. История, снятая по роману Парика Зюскинда, поразит всех, кто увидит ее впервые. Главный герой не должен был родиться и выжить, но получил редкий дар. Он различает ароматы, а потому мечтает создать невероятный парфюм с жуткими компонентами.

"Открытые окна"

Сюжет заставит вас затаить дыхание. Главный герой мечтает о встрече с женщиной, но потом получает странный звонок. Оказывается, что кто-то не просто следит за объектом его желания, а еще и планирует нечто ужасное.

"Дом, который построил Джек"

Фильм расскажет об архитекторе, который очень долго пытается построить дом. А мешает ему то, что он убивает людей и остается незамеченным. Впрочем, когда-то эта история жестоких преступлений должна закончиться.