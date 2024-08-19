"Неадекватный человек": телеведущий сказал все, что думает о Вячеславе Узелкове

"Этому человеку руки бы не подал"

Ведущий напомнил, что на шоу Узелков открылся с другой стороны. И сейчас, отметил Ковальский, он не стал бы подавать ему руку при встрече.

"Он потом открылся с такой стороны... Я не хочу говорить о нем плохое, а ничего хорошего не могу сказать. Я его знал как профессионального боксера, возможно, не самого лучшего боксера, но он был боксером", - рассказал ведущий.

"Я работал даже с ним... Человек с немного неуравновешенной психикой, человек, который не может контролировать свои действия. И я считаю, что для боксера, для человека, у которого поставлен удар, это категорически неприемлемо и очень опасно", - добавил он.

Кузнечный "разнес" Узелкова (скриншот)

По словам артиста, не только у него были конфликты с Узелковым. И на острове, где снималось шоу, дежурили спасатели. Они следили за тем, чтобы скандалы с боксером не переросли в потасовку.

"Они ночевали на острове и контролировали, чтобы у Славы башню не сорвало. И на следующий день мы между собой все посовещались и мы его просто его убрали с игры. Потому что этот человек неадекватный был тогда, я так считаю", - заявил Ковальский.

"И то, что потом произошло уже в его семейной жизни, только подтверждает то, что было. И это было видно уже тогда, вот для меня это открытие, что человек открылся с другой стороны неожиданно", - также сказал он.