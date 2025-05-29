"Не смогла молчать": Мария Бурмака довела до слез песней о брате, который погиб на войне

Певица Мария Бурмака растрогала сеть новой песней. Артистка поделилась личной болью и рассказала о своем брате, который отдал жизнь на фронте, защищая родную страну.

Мария Бурмака презентовала песню "Братику" - о чем она

"Я написала эту песню, потому что не смогла молчать. Она - не о войне, а о человеке. О моем брате. Обо всех, кого мы потеряли, но не забудем", - рассказала певица.

Эта композиция - о присутствии в отсутствии, о памяти и о любви,

которая не заканчивается даже после последней строчки. А еще она о боли, которая не становится меньше, но становится песней.

"Братику" - это исповедь, которую услышит каждый, кто потерял. А еще в нее заложена благодарность всем, кто пошел защищать нас на фронте.

Вместе с песней Бурмака представила и видеоклип. В нем показана история в формате разговора, в котором друг просто слушает. А боль, которая не становится меньше, становится строками песни.

Этот друг - украинский актер Богдан Бенюк. В кадре показаны они вдвоем, Мария поет, а он молчит. Но его молчание красноречивее, чем слова.

"Богдан Бенюк - человек, который знает меня с 18 лет. Он знает мою жизнь, крестный моей дочери был знаком с моим братом. Мы часто нуждаемся именно в такой поддержке. Выслушать, просто быть рядом, понять. Это не актерская игра. Богдан мою историю пропустил через свое сердце", - пояснила певица.