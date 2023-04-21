"Не считаю это убийством": Хливнюк сделал громкое заявление о войне против россиян (видео)

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, который с начала полномасштабной войны России против Украины ушел на фронт, рассказал о том, какие задачи выполняет на передовой и приходилось ли ему убивать оккупантов.
Своим военным опытом музыкант-защитник поделился в интервью для YouTube-канала pressing.
"Я пилот ударного дрона украинского производства, который разведывает и выполняет ударные миссии, и последние пол года это на южном направлении фронта. Мы участвовали в боях за Херсонскую область и продолжаем это делать", - рассказал Хливнюк.
Артист добавил, что непосредственно занимается участием в планировании и исполнении боевых миссий.
"Если где-то есть враг, до которого я могу дотянуться и разведка нам об этом сообщила, я пытаюсь обезвредить его", - заявил артист.
Также Хливнюк ответил на вопрос, приходилось ли ему убивать российских оккупантов. По его словам, убийством он назвать это не может.
"Я никого не убиваю. Я не убийца. Убийца - это уголовная ответственность. Я пытаюсь деактивировать, нейтрализовать, деморализовать человеческих существ. Они, мало того, что выросли на моих песнях, так они еще и взяли автоматы, сели в танки и приехали ко меня домой разрушать людям дома, убивать, насиловать, грабить. Поэтому я не считаю, что это убийство", - заявил артист.
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