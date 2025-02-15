"Не все инфицированы вирусом". В каком возрасте женщине надо вакцинироваться от ВПЧ?

Когда надо вакцинироваться от ВПЧ?

По словам гинеколога, есть смысл вакцинироваться и можно вакцинироваться до определенного возраста, когда это уместно.

"Некоторые считают, что это до 45 лет, некоторые - до 37 лет. Почему есть смысл? Во-первых, не все инфицированы вирусом. Но риски того, что инфицирование может быть, остаются. Во-вторых, даже если женщина имеет папилломавирусную инфекцию, это может быть другой тип. 16-м и 18-м никто не запрещает заразиться потом. Защита от этих типов присутствует во всех вакцинах", - сказала она.

"Есть четырехвалентные, туда входит еще шестой и 11-й. Это не высокоонкогенные папилломавирусы, но они защищают собственно от этих кандиломатозов гортани, бородавок, то есть вроде онкогенность низкая, но проблемы тоже есть", - добавила гинеколог.

Врач сообщила, что сейчас на рынок заходит девятивалентная вакцина, которая, кроме 16-го и 18-го, имеет еще перечень определенных вакцин, от которых защищает. Поэтому есть смысл вакцинироваться.

По словам специалиста, есть смысл вакцинироваться даже тем женщинам, которым 16-18 лет.

"Потому что вирус, когда попал в организм, долгое время может сидеть достаточно спокойно и тихо. А потом может начать завоевывать территории. На это и будет влиять вакцинация, потому что мы имеем специфическую защиту", - резюмировала эксперт.