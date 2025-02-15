"Не все инфицированы вирусом". В каком возрасте женщине надо вакцинироваться от ВПЧ?
Вирус папилломы человека - это одна из самых распространенных болезней, которые передаются половым и бытовым путем. Вирус годами находится в "тихом" режиме, а человек даже не догадывается, что инфицирован.
Когда женщине имеет смысл делать вакцину от ВПЧ, рассказала в интервью РБК-Украина известный украинский врач-гинеколог Людмила Шупенюк.
Когда надо вакцинироваться от ВПЧ?
По словам гинеколога, есть смысл вакцинироваться и можно вакцинироваться до определенного возраста, когда это уместно.
"Некоторые считают, что это до 45 лет, некоторые - до 37 лет. Почему есть смысл? Во-первых, не все инфицированы вирусом. Но риски того, что инфицирование может быть, остаются. Во-вторых, даже если женщина имеет папилломавирусную инфекцию, это может быть другой тип. 16-м и 18-м никто не запрещает заразиться потом. Защита от этих типов присутствует во всех вакцинах", - сказала она.
"Есть четырехвалентные, туда входит еще шестой и 11-й. Это не высокоонкогенные папилломавирусы, но они защищают собственно от этих кандиломатозов гортани, бородавок, то есть вроде онкогенность низкая, но проблемы тоже есть", - добавила гинеколог.
Врач сообщила, что сейчас на рынок заходит девятивалентная вакцина, которая, кроме 16-го и 18-го, имеет еще перечень определенных вакцин, от которых защищает. Поэтому есть смысл вакцинироваться.
По словам специалиста, есть смысл вакцинироваться даже тем женщинам, которым 16-18 лет.
"Потому что вирус, когда попал в организм, долгое время может сидеть достаточно спокойно и тихо. А потом может начать завоевывать территории. На это и будет влиять вакцинация, потому что мы имеем специфическую защиту", - резюмировала эксперт.
Напомним, что до этого гинеколог рассказала, какими средствами лучше пользоваться во время месячных.
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