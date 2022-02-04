"Не волосся - п**да!" У Карпатах власниця колиби нахамила туристам через знайдений сюрприз у їжі

На Прикарпатті власниця колиби "Карпатський Водограй" грубо нахамила і вигнала туристів з Києва через просте зауваження, що в замовлених стравах ті виявили волосся.
Гості закладу зняли таке спілкування на відео, і кадри опубліковані на Facebook-сторінці "Калуський Формат".
Автором ролика стала учасниця 3 сезону реаліті-шоу "Екси" від "Нового каналу" Еліс Похвалітова.
Туристи на відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/elis_gamp_)
Як розповіли туристи, неприємний сюрприз був знайдений у двох з чотирьох страв, які вони замовили на обід. Повідомивши про це власниці колиби, що розташована в мальовничому місці біля гір в смт Верховина, реакція послідувала вельми бурхлива.
Скандал у Карпатській колибі (фото: скріншот з відео)
Жінка стала кричати на гостей і заявила, що це не волосся, а п**да. Те, що серед туристів була маленька дитина, не стало для неї аргументом стримуватися у виразах.
Потім господиня "Водограю" просто вигнала російськомовних туристів словами "йдіть звідси, москалі, закрили двері і пішли в д*пу".
Відео: на Прикарпатті в колибі туристам подали страви з волоссям, а після зауваження - нахамили і вигнали
Як вказується в описі самої колиби "Карпатський Водограй" в Instagram-профілі, в закладі пропонують гостям смачно підкріпитися, відсвяткувати дні народження і провести корпоративи, є номери для відпочинку на 17 людей, альтанки, мангал, зал для танців, також можливі екскурсії по горах.
Колиба "Карпатський Водограй" (фото: instagram.com/karpatskiivodohraii)
Раніше повідомлялося, що у Львові клуб потрапив у гучний скандал після того, як охорона закладу вигнала відвідувача за його проукраїнську позицію.
Також ми писали, що у Буковелі неадеквати влаштували стрілянину біля готелю і погрожували туристам.