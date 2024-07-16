RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не хватает части меня". Пайпер из "Все женщины - ведьмы" оплакивает смерть Шеннен Догерти

Шеннен Догерти из Холли Мари Комбс (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Холли Мари Комбс впервые поделилась своей болью из-за потери подруги Шеннен Догерти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 50-летней исполнительницы роли Пайпер Галливелл в культовом сериале "Все женщины - ведьмы".

Подробности

Актриса поделилась каруселью из десяти фотографий, на которых запечатлены она и покойная Шеннен в 90-е годы.

В подписи к публикации Холли назвала Догерти своей "лучшей половиной и сестрой".

"Моей прекрасной половине 31 год. В моей груди пустота, и я, кажется, не могу перевести дыхание. Не хватает части меня, хотя я точно знаю, что бы ты сказала мне сейчас. Я точно знаю, что бы ты сказала мне сделать прямо сейчас", - написала звезда "Все женщины ведьмы".

Шеннен Догерти из Холли Мари Комбс (фото: instagram.com/theshando)

Также она отметила, что Шеннен любила ее детей как своих.

"Я знаю, что твой бессмертный дух будет жить во мне и моих детях, которых ты любила как своих. Они будут идти с твоим чувством цели и гордости. Они будут правдивыми и будут отстаивать то, что является правильным. Несмотря ни на что. Твой огонь будет жить в них и во многих других "зачарованных", которых вы помогли воспитать", - щемяще обратилась к подруге Комбс.

Шеннен Догерти из Холли Мари Комбс (фото: instagram.com/theshando)

Знаменитость добавила, что Догерти ее научила значению семьи и она навеки была и останется ее сестрой.

"Ожесточенный боец до конца. Мой самый страстный чемпион. Мой верный защитник. Мой лучший друг. Ты научила меня значению семьи. Ты была и навеки будешь моей сестрой. Я тебя люблю", - сказала Холли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рак грудиАктрисаЗвёзды