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"Не стыдно?" Український футболіст присоромив росіянина, але той все одно нічого не зрозумів

Росіянин не зрозумів, за що йому має бути соромно (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Росіяни досі не можуть збагнути, чому їх вважають ізгоями в усьому світі. Вони абсолютно не відчувають почуття сорому за те, що їхня країна веде жорстоку війну проти України. Так, український футболіст зганьбив громадянина РФ, але той так нічого і не зрозумів.

Відео з здивованим росіянином показали в Telegram-каналі Дурнєва.

Деталі випадку з росіянином

Все сталося в одному з аеропортів Європи, де саме не вказано. Один з гравців київського "Динамо" підійшов до чоловіка з російським паспортом і запитав його, чи не соромно йому. Той так нічого і не зрозумів, за що він повинен відчувати подібні почуття.

Він матерно обізвав українського футболіста, дивуючись, що ж сталося.

"Я дивлюся на нього, я просто промовчав і пішов, але який же ти дов*ойоб", - сказав громадянин РФ.

Дивіться на відео історію того, як росіянин зустрів українця.

Як ми раніше писали, росіяни масово кинулися до Польщі в пошуках кращого життя.

До речі, в Ризі росіянка накинулася на місцеву жительку і обізвала "тварюкою".

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Російська Федерація