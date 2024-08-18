RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не стало большого друга нашей страны": как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона

Ален Делон (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 18 августа, из Парижа пришло трагическое известие о смерти легендарного актера Алена Делона. Мировые знаменитости отдали честь символу эпохи, которого многие считали самым красивым мужчиной всех времен. Украинские звезды - не исключение.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Ольга Сумская

"Ален Делон …RIP. Легендарный кумир поколений, любимый, несравненный… Таких уже не будет…", - написала актриса.

Ален Делон (фото: instagram.com/olgasumska)

Тарас Цымбалюк

"Великий! Однозначно: ювелирно украсил своим ярким присутствием человеческое бытие… за что, собственно, должны только благодарить и помнить", - прокомментировал пост Сумской звезда "Спіймати Кайдаша".

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Потап

"RIP Alain Delon", - лаконично выразился рэпер.

Ален Делон (фото: instagram.com/realpotap)

Алан Бадоев

"Спасибо за вашу жизнь, маэстро", - написал режиссер.

Скриншот

Анатолий Анатолич

"Не стало известного французского актера Алена Делона, великого друга нашей страны. Человека, который до последнего поддерживал Украину.

Несколько лет назад Ален Делон говорил: "Я просил сына об эвтаназии, но потом началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины".

В молодости Ален Делон служил в воздушно-десантных войсках и воевал против советских оккупантов во Вьетнаме.


Ален Делон (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

А зал уже говорил следующее: "Если бы я был на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины".

Всегда рад, когда легендарные личности не разочаровывают. Хотя часто, когда у человека все есть, это не время для активной социальной позиции. Иногда люди выбирают наслаждаться состоятельной старостью. Но некоторые выбирают борьбу до конца.

Раньше мы делали подборку из 7 лучших фильмов с непревзойденным Аленом Делоном, которые нужно увидеть.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Ольги Сумской, Потапа, Тараса Цимбалюка, Алана Бадоева и Анатолия Анатолича.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга СумскаяПотапАнатолий АнатоличЗвезды шоу-бизнеса