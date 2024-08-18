"Не стало большого друга нашей страны": как украинские звезды реагируют на смерть Алена Делона

Ольга Сумская

"Ален Делон …RIP. Легендарный кумир поколений, любимый, несравненный… Таких уже не будет…", - написала актриса.

Ален Делон (фото: instagram.com/olgasumska)

Тарас Цымбалюк

"Великий! Однозначно: ювелирно украсил своим ярким присутствием человеческое бытие… за что, собственно, должны только благодарить и помнить", - прокомментировал пост Сумской звезда "Спіймати Кайдаша".

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Потап

"RIP Alain Delon", - лаконично выразился рэпер.

Ален Делон (фото: instagram.com/realpotap)

Алан Бадоев

"Спасибо за вашу жизнь, маэстро", - написал режиссер.

Скриншот

Анатолий Анатолич

"Не стало известного французского актера Алена Делона, великого друга нашей страны. Человека, который до последнего поддерживал Украину.



Несколько лет назад Ален Делон говорил: "Я просил сына об эвтаназии, но потом началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины".



В молодости Ален Делон служил в воздушно-десантных войсках и воевал против советских оккупантов во Вьетнаме.



Ален Делон (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

А зал уже говорил следующее: "Если бы я был на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины".



Всегда рад, когда легендарные личности не разочаровывают. Хотя часто, когда у человека все есть, это не время для активной социальной позиции. Иногда люди выбирают наслаждаться состоятельной старостью. Но некоторые выбирают борьбу до конца.