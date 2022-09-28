"Не психуй!" Трехлетний украинец стал звездой сети благодаря видео, которое снимали для папы на фронте

Фраза буквально заполонила все соцсети. Пользователи публикуют свои смешные ролики, используя аудиодорожку из видео с Назаром.

По словам мамы мальчика Ольги, сына она снимала, чтобы показать мужу, который сейчас защищает Украину на фронте.

"Хотел показать, что Назар в очередной раз здесь умеет делать, и просто похвасталась куме", - рассказала Ольга.

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На видео чумазый ребенок, увидев расстроенное лицо мамы, которой придется вымывать кухню и самого "повара", четко и уверенно произнес: "Ничего, помоем. Не плачь! Успокойся. Не психуй!"

В частности, когда Ольга поделилась роликом с кумой, ее дочь Юлия решила разместить видео в TikTok. Буквально через несколько часов оно собрало более 10 тысяч просмотров, а сейчас уже около 10 миллионов просмотров и 705 тысяч лайков.

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Теперь фраза "Не психуй!" в семье Назара стала фирменной. Мальчик продолжает безобразничать и "помогать" маме с готовкой.