"Не просто питание, а стиль жизни". Что нужно есть при варикозной болезни

Как предотвратить варикоз и улучшить здоровье сосудов

Чтобы улучшить здоровье сосудов и предотвратить варикозное расширение вен, важно не только правильно питаться, но и соблюдать здоровый образ жизни.

"Самое главное - не просто питание, а стиль жизни", - написала Скиталинская.

Вот несколько важных рекомендаций:

Снижение веса

Избыточный вес увеличивает нагрузку на сосуды, что может способствовать развитию варикоза. Снижение массы тела уменьшает это давление и улучшает кровообращение.

Укрепление сосудов

Для предотвращения деформаций сосудов важно укреплять их стенки.

Улучшение кровообращения

Уменьшение вязкости крови и улучшение ее оттока помогают избежать застоя в венах.

Предупреждение отеков

Важно избегать ситуаций, которые могут вызвать отеки ног.

Правильное питание

Больше клетчатки помогает поддерживать нормальный вес и снизить риск запоров.

Витамины

Витамины С и Е способствуют укреплению сосудов. Витамин С можно найти в капусте, петрушке, шиповнике, а витамин Е - в масле зародышей пшеницы и облепихи.

Продукты с биофлавоноидами

Гречка, цитрусовые и смородина помогают укрепить стенки сосудов.

Физическая активность

Занятия спортом важны, однако некоторые упражнения могут быть вредными при варикозе.

Следует избегать:

Силовых упражнений и приседаний с погрузкой

Длительного использования велотренажера

Прыжков и бега по жесткой поверхности

Вместо этого рекомендуются умеренные физические нагрузки, такие как ходьба или плавание.

Общие советы: