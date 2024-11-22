"Не просто питание, а стиль жизни". Что нужно есть при варикозной болезни
Варикозная болезнь - это наследственное заболевание, при котором плохо работают клапаны вен, поэтому кровь застаивается и порой вены расширяются и еще больше теряют тонус.
Как питаться при этой болезни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Оксаны Скиталинской в Instagram.
Как предотвратить варикоз и улучшить здоровье сосудов
Чтобы улучшить здоровье сосудов и предотвратить варикозное расширение вен, важно не только правильно питаться, но и соблюдать здоровый образ жизни.
"Самое главное - не просто питание, а стиль жизни", - написала Скиталинская.
Вот несколько важных рекомендаций:
Снижение веса
Избыточный вес увеличивает нагрузку на сосуды, что может способствовать развитию варикоза. Снижение массы тела уменьшает это давление и улучшает кровообращение.
Укрепление сосудов
Для предотвращения деформаций сосудов важно укреплять их стенки.
Улучшение кровообращения
Уменьшение вязкости крови и улучшение ее оттока помогают избежать застоя в венах.
Предупреждение отеков
Важно избегать ситуаций, которые могут вызвать отеки ног.
Правильное питание
Больше клетчатки помогает поддерживать нормальный вес и снизить риск запоров.
Витамины
Витамины С и Е способствуют укреплению сосудов. Витамин С можно найти в капусте, петрушке, шиповнике, а витамин Е - в масле зародышей пшеницы и облепихи.
Продукты с биофлавоноидами
Гречка, цитрусовые и смородина помогают укрепить стенки сосудов.
Физическая активность
Занятия спортом важны, однако некоторые упражнения могут быть вредными при варикозе.
Следует избегать:
- Силовых упражнений и приседаний с погрузкой
- Длительного использования велотренажера
- Прыжков и бега по жесткой поверхности
Вместо этого рекомендуются умеренные физические нагрузки, такие как ходьба или плавание.
Общие советы:
- Пить достаточно воды (приблизительно 30 мл/кг массы тела).
- Избегать продуктов, которые вредят сосудам, таким как чипсы, вафли, жареная и соленая пища, а также алкоголь.
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