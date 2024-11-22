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"Не просто питание, а стиль жизни". Что нужно есть при варикозной болезни

Пятница 22 ноября 2024 15:02
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"Не просто питание, а стиль жизни". Что нужно есть при варикозной болезни Как питаться при варикозе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

Варикозная болезнь - это наследственное заболевание, при котором плохо работают клапаны вен, поэтому кровь застаивается и порой вены расширяются и еще больше теряют тонус.

Как питаться при этой болезни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Оксаны Скиталинской в Instagram.

Как предотвратить варикоз и улучшить здоровье сосудов

Чтобы улучшить здоровье сосудов и предотвратить варикозное расширение вен, важно не только правильно питаться, но и соблюдать здоровый образ жизни.

"Самое главное - не просто питание, а стиль жизни", - написала Скиталинская.

Вот несколько важных рекомендаций:

Снижение веса

Избыточный вес увеличивает нагрузку на сосуды, что может способствовать развитию варикоза. Снижение массы тела уменьшает это давление и улучшает кровообращение.

Укрепление сосудов

Для предотвращения деформаций сосудов важно укреплять их стенки.

Улучшение кровообращения

Уменьшение вязкости крови и улучшение ее оттока помогают избежать застоя в венах.

Предупреждение отеков

Важно избегать ситуаций, которые могут вызвать отеки ног.

Правильное питание

Больше клетчатки помогает поддерживать нормальный вес и снизить риск запоров.

Витамины

Витамины С и Е способствуют укреплению сосудов. Витамин С можно найти в капусте, петрушке, шиповнике, а витамин Е - в масле зародышей пшеницы и облепихи.

Продукты с биофлавоноидами

Гречка, цитрусовые и смородина помогают укрепить стенки сосудов.

Физическая активность

Занятия спортом важны, однако некоторые упражнения могут быть вредными при варикозе.

Следует избегать:

  • Силовых упражнений и приседаний с погрузкой
  • Длительного использования велотренажера
  • Прыжков и бега по жесткой поверхности

Вместо этого рекомендуются умеренные физические нагрузки, такие как ходьба или плавание.

Общие советы:

  • Пить достаточно воды (приблизительно 30 мл/кг массы тела).
  • Избегать продуктов, которые вредят сосудам, таким как чипсы, вафли, жареная и соленая пища, а также алкоголь.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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