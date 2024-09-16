"Не просыхал": военный Назар Грабар рассказал, как пережил гибель брата на фронте

Танцор и модель Назар Грабар, защищавший Украину на фронте, а теперь выполняющий волонтерскую миссию, рассказал, как пытался "подавить" боль после гибели своего брата Ильи. Он признался, что сначала "топил горе" в алкоголе.

Назар рассказал, что после потери брата он много пил. Смерть родного человека было очень тяжело пережить. Но Грабар не позволил себе надолго оставаться в таком состоянии. Танцор понимал, что не может больше так жить.

"Я не скрываю тот факт, что после потери Ильи около полугода я не просыхал вообще... Я работал с психологом, но я тоже сам понял, что это путь в никуда", - признался Назар.

Кроме того, Грабар рассказал о недавнем путешествии в Токио. Тогда он отправился как волонтер. Сейчас, на фоне полномасштабной войны, выезд известных мужчин за границу нередко провоцирует споры в сети. Впрочем, Назар не заметил хейта и даже не стал бы обращать внимание, если бы он появился, ведь он отправился в Японию не на отдых.

"Я выехал, потому что наш фонд был первым организатором первого фестиваля украинской культуры в Японии. И когда я увидел там японца в форме Сборной Украины который, поет "Батько наш Бандера" почти без акцента, я думаю, мы делаем правильную вещь", - подчеркнул Грабар.

Что известно о брате Грабара

Братья отправились на фронт в начале полномасштабной войны РФ против Украины. В декабре 2022 года Назар получил ранение, его вывезли с позиций. А брат танцора остался там.

Брат Назара Грабара (фото: instagram.com/nazargrabar)

Затем оккупанты снова обстреляли позиции, Илья погиб.

"Я говорю: "Я не пущу тебя самого, как бы ты меня самого не отпустил. Идем вместе". Так и пошли. Илья постоянно волновался за меня, что я пошел за ним. Я пошел присматривать за ним, поэтому чувство вины меня не покидает и не покинет никогда. У меня на войне было одно задание, и я его не выполнил. . С этим живу", - признавался Грабарь.