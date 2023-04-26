RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не уважает клиентов": украинский туроператор раскритиковали из-за гидов из РФ и Беларуси

Фото: украинский туроператор подвергся критике (facebook.com/adriatictravel.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинский туроператор "Адриатик Тревел", организатор автобусных туров в страны Европы, попал под критику в сети из-за подбора персонала для проведения экскурсий. Клиенты утверждают, что компания нанимает гидами граждан РФ и Беларуси, а экскурсии проводятся на русском языке.

Таким образом украинские клиенты возмущаются, что, сами не зная этого, оплачивают услуги "хороших" представителей стран-агрессоров, которые переехали в Европу.

Детали скандала, и как реагируют на претензии в компании - в материале ниже.

Как жалуются клиенты оператора "Адриатик Тревел", с экскурсоводами из России и Беларуси им пришлось иметь дело во время поездки в Ганновер и Амстердам. Характерно, гиды общались с украинскими туристами на русском языке.

В социальных сетях и аккаунтах Adriatic Travel стали появляться комментарии с возмущениями о такой ситуации, однако администраторы отреагировали на претензии своих клиентов так - просто решили удалять негативные отзывы.

На фоне такой практики пользователи интернета выбрали иные площадки, где представители туроператора не смогут провести "чистку". В частности, на "первом независимом сайте отзывов Украины" был продублирован ранее удаленный коммент с жалобой.

В тексте описана суть претензии, а также утверждается, что туроператор "не уважает своих клиентов и не имеет достоинства".

Отзыв об услугах туроператора "Адриатик Тревел" (фото: скриншот otzyvua.net/uk/adriatic-travel)

Кроме того, на просторах Facebook также встречаются публикации с возмущениями относительно российских экскурсоводов, которых нанимает украинский туроператор.

Фото: скрин с паблика facebook.com/groups / "Громадська Ініціатива "Я спілкуюся українською мовою"

Иные негативные отзывы были заскринены перед удалением в сетях изданием "Факты". В них также звучат жалобы о некачественном сервисе.

Кроме того, также представлен ответ администрации компании "Адриатик Тревел" на дубляж негативного отзыва, оставленный туристом со статусом на сервисе "местный эксперт" - в этом случае в компании, реагируя на критику, просто заявили, что проводят экскурсии гиды с лицензией на такую деятельность.

Отзывы клиентов "Адриатик Тревел" и реакция компании на критику (фото: скрин fakty.ua)

Добавим, что на сайте туроператора в настоящее время представлены лишь положительные отзывы, а на страницах в Facebook и Instagram крайние посты - или без комментариев, или с "пустышками". Никаких публикаций с жалобами, описанными выше - нет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянка откусила туристке часть пальца.

А также мы писали о том, что россияне в Европе скупают украинские обложки на паспорт и учат приветствия на украинском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туризм